香港宏福苑「屋內視角曝光」　竹棚燃燒！受困者被嗆到咳嗽

▲屋內視角曝光。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓。網路上流傳一段「屋內視角」的影片，拍攝者也似乎因為濃煙太嗆，而忍不住咳嗽。

《九派新聞》、《西北潮新聞》等多家媒體透過微博貼出「香港火災屋內視角」，從受困者拍攝的角度可見，竹棚相當貼近建築物，且周圍正在燃燒，火勢猛烈，再加上濃煙，一片霧濛濛，最後他似乎因為濃煙太嗆，忍不住咳了好幾聲，並把窗戶給關上。影片請點此

截至今（27）日上午，香港行政長官李家超表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院，其中7人情況危殆，另有279人下落不明。警方凌晨分別在大埔、牛頭角及新蒲崗，拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問，3人涉嫌「誤殺」被捕。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。