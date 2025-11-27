「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成至少44人死亡、62人受傷，另有超過200名住戶失聯。現場已成立緊急避難所，超過700人在此避難，多名香港市民在事發當晚，就自發性前往發送避難物資，包括熱食、水果等。

據《央視新聞》報導，火災發生後數小時內，香港青年聯合街坊餐飲店連夜製作200份愛心盒飯，直送救火現場分發給消防員；周邊店家主動捐出飲用水、即食食品等基礎物資，由義工接力搬運至救援前線。

▲香港民眾自發性衝現場送物資。（圖／翻攝自央視新聞）

還有一名男子穿梭在火場外圍，將便當同步派往醫院及臨時安置點，保障救援人員體能。深圳民眾自發性組織車隊，於27日凌晨緊急採購4000條禦寒毛毯，經蓮塘口岸直送香港庇護中心，高呼「一方有難，八方支援」，解決災民過夜急需。





▲緊急避難所。（圖／翻攝自央視新聞，上同）

宏福苑附近店家也快速前往緊急避難所幫忙，如燒臘店提供熱便當、水果店捐贈整箱水果、家具店調撥200張墊褥，行動通訊公司提供免費充電設備及網路服務。

一名幫忙運送物資的吳小姐坦言，「災民可能已無家可歸，只想助他們渡過難關。」一名義工簡先生協助分發食物和水，強調「盡綿薄之力」的樸素初衷。災民感嘆，眼見家園焚毀，但沿途無數義工伸手相助，這才是真正的香港力量。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透，上同）

報導指出，還有社工及心理學家駐守庇護中心，同步接收由市民捐贈的慢性病藥物、女性衛生用品等特殊物資，並為失聯家屬提供資訊登記服務。寵物救護團隊待命搜救滯留動物，緩解災民對寵物的牽掛。

宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問以「過失殺人」嫌疑被捕。警方表示，將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。