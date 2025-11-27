　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「警鐘從頭到尾都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，火勢燃燒整晚，造成至少44人死亡。宏福苑宏建閣的住戶何先生就透露，警鐘從頭到尾都沒有響過，且管理公司也沒有使用大聲公疏散。他也無奈，當初投票說不要一起施工，結果建築商卻一起做，「現在就是火燒連環船」。

宏建閣住戶何先生接受當地媒體訪問時表示，他們住在宏福苑很多年了，這次火災，政府應該要勒令這些維修公司，且要求不可以一次施工這麼多幢，如果逐幢、逐幢做，應該不會這麼嚴重，他們當時也有投票過，不想要全部一起施工，但建築商卻還是要那麼多幢一起做，「現在就是火燒連環船」。

何先生也還原當時狀況，火災從「宏昌」開始燒，然後一路燒過去，幸好他有打電話給爸爸，說失火了，不然恐怕來不及逃跑。後來他有請爸爸看看怎麼回事，但「路都被封了，不讓上去了，還把工人姐姐也叫下來」。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

何先生透露，火災發生時，「警鐘從頭到尾都沒響過，現在最大的問題是警鐘沒響過，而且管理公司也沒有用大聲公、沒有喊疏散」。他個人也覺得，應該不會是菸頭引起的，「這些菸頭不可能引發這麼大的火」。

綜合港媒報導，宏福苑五級火警目前仍在調查中，港府指出將待火勢完全受控後，全面清查受損情況與起火原因。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

「警鐘從頭到尾都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船

宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

陸委會哀悼香港宏福苑大火　目前尚無國人受影響

昆明洛羊鎮火車站重大工安事故　列車撞工人釀11死2傷

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

宏福苑大火與8年前格蘭菲大火激似！　專家指「1問題」：妨礙逃生

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

「警鐘從頭到尾都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船

宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

陸委會哀悼香港宏福苑大火　目前尚無國人受影響

昆明洛羊鎮火車站重大工安事故　列車撞工人釀11死2傷

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

宏福苑大火與8年前格蘭菲大火激似！　專家指「1問題」：妨礙逃生

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

快訊／台股收盤大漲144.99點　台積電跌5元至1435

「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

海產捐肝救父三天就上工　「肝只剩20％吃止痛藥錄影」

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司：展現台灣技術實力

醫美診所納評鑑引反彈　台大醫學院長：做得好就不怕

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

大陸熱門新聞

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

宏福苑44死惡火　最新空拍影片曝光

香港大火增至44死、279人失聯！　特首：已逐漸控制火勢

香港大火　燒焦小說讓1.1萬網友破防

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

宏福苑「災前外觀」曝！　昔為香港住宅典範

疑人禍影片曝！　香港宏福苑住戶控「工人蹲鷹架旁抽菸」憂釀災

香港13死火海！疑工人丟菸蒂引燃棚網

宏福苑惡火「殉職消防員」　照片經歷曝光

更多熱門

相關新聞

宏福苑起火瞬間曝 10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

宏福苑起火瞬間曝 10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

香港大埔宏福苑昨（26）日發生大火，造成居民嚴重傷亡。有民眾拍下宏昌閣外牆棚架冒出火苗後，火勢沿保護網與棚架迅速向上延燒，整棟大樓在10分鐘內便陷入火海，一發不可收拾。事發後，宏福苑各棟大樓明火已漸熄，僅部分屋內仍有火光竄出，香港特區政府已開設多個庇護中心提供住戶安置。

香港大火逾百寵物受困　飼主急尋

香港大火逾百寵物受困　飼主急尋

陸委會哀悼香港宏福苑大火

陸委會哀悼香港宏福苑大火

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞

香港大火與8年前倫敦大火激似！專家指「1問題」

香港大火與8年前倫敦大火激似！專家指「1問題」

關鍵字：

香港宏福苑居民

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面