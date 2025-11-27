「警鐘從頭到尾都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船

▲香港宏福苑大火。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，火勢燃燒整晚，造成至少44人死亡。宏福苑宏建閣的住戶何先生就透露，警鐘從頭到尾都沒有響過，且管理公司也沒有使用大聲公疏散。他也無奈，當初投票說不要一起施工，結果建築商卻一起做，「現在就是火燒連環船」。

宏建閣住戶何先生接受當地媒體訪問時表示，他們住在宏福苑很多年了，這次火災，政府應該要勒令這些維修公司，且要求不可以一次施工這麼多幢，如果逐幢、逐幢做，應該不會這麼嚴重，他們當時也有投票過，不想要全部一起施工，但建築商卻還是要那麼多幢一起做，「現在就是火燒連環船」。

何先生也還原當時狀況，火災從「宏昌」開始燒，然後一路燒過去，幸好他有打電話給爸爸，說失火了，不然恐怕來不及逃跑。後來他有請爸爸看看怎麼回事，但「路都被封了，不讓上去了，還把工人姐姐也叫下來」。

何先生透露，火災發生時，「警鐘從頭到尾都沒響過，現在最大的問題是警鐘沒響過，而且管理公司也沒有用大聲公、沒有喊疏散」。他個人也覺得，應該不會是菸頭引起的，「這些菸頭不可能引發這麼大的火」。

綜合港媒報導，宏福苑五級火警目前仍在調查中，港府指出將待火勢完全受控後，全面清查受損情況與起火原因。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。