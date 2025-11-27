宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

記者魏有德／綜合報導

香港大埔宏福苑昨（26）日發生大火，造成居民嚴重傷亡。有民眾拍下宏昌閣外牆棚架冒出火苗後，火勢沿保護網與棚架迅速向上延燒，整棟大樓在10分鐘內便陷入火海，一發不可收拾。事發後，宏福苑各棟大樓明火已漸熄，僅部分屋內仍有火光竄出，香港特區政府已開設多個庇護中心提供住戶安置。

▲民眾拍下宏福苑火苗在棚架上竄出的最初瞬間。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，11月26日，香港大埔宏福苑發生五級火警，居民拍下宏昌閣外牆棚架最初起火畫面。火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，蔓延至整幢大廈，整個過程不到10分鐘。大量起火竹枝從高處墜落，現場有人不停大叫「走呀走呀」。

▲不到10分鐘，火苗隨著大樓棚架上竄延燒。（圖／翻攝新京報）

根據民眾釋出的畫面顯示，火苗最初在棚架上冒出，此時，仍在可控制範圍內，然而，就在10分鐘不到的時間裡，火苗一路向上隨著棚架延燒，形成一道火柱，並順著棚架向左右燒去，進而演變成大面積火勢，逐漸擴大成難以收拾的局面。

▲延燒過程伴隨著棚架竹枝掉落。（圖／翻攝新京報）

宏福苑一名住戶透露，他們曾多次發現，施工工人在竹棚架內吸煙並向維修方反映，卻沒有得到積極妥善處理。央視新聞消息指，今（27）日上午，火勢已受到基本控制，看不到大面積明火，但火勢尚未完全撲滅，個別的住宅內仍有火光，現場的滅火救援工作仍在緊張地進行。