大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

記者魏有德／綜合報導

香港大埔宏福苑昨（26）日發生大火，造成居民嚴重傷亡。有民眾拍下宏昌閣外牆棚架冒出火苗後，火勢沿保護網與棚架迅速向上延燒，整棟大樓在10分鐘內便陷入火海，一發不可收拾。事發後，宏福苑各棟大樓明火已漸熄，僅部分屋內仍有火光竄出，香港特區政府已開設多個庇護中心提供住戶安置。

▲民眾拍下宏福苑火苗在棚架上竄出的最初瞬間。（圖／翻攝新京報）

▲民眾拍下宏福苑火苗在棚架上竄出的最初瞬間。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，11月26日，香港大埔宏福苑發生五級火警，居民拍下宏昌閣外牆棚架最初起火畫面。火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，蔓延至整幢大廈，整個過程不到10分鐘。大量起火竹枝從高處墜落，現場有人不停大叫「走呀走呀」。

▲不到10分鐘，火苗隨著大樓棚架上竄延燒。（圖／翻攝新京報）

▲不到10分鐘，火苗隨著大樓棚架上竄延燒。（圖／翻攝新京報）

根據民眾釋出的畫面顯示，火苗最初在棚架上冒出，此時，仍在可控制範圍內，然而，就在10分鐘不到的時間裡，火苗一路向上隨著棚架延燒，形成一道火柱，並順著棚架向左右燒去，進而演變成大面積火勢，逐漸擴大成難以收拾的局面。

▲延燒過程還伴隨著棚架竹枝掉落。（圖／翻攝新京報）

▲延燒過程伴隨著棚架竹枝掉落。（圖／翻攝新京報）

宏福苑一名住戶透露，他們曾多次發現，施工工人在竹棚架內吸煙並向維修方反映，卻沒有得到積極妥善處理。央視新聞消息指，今（27）日上午，火勢已受到基本控制，看不到大面積明火，但火勢尚未完全撲滅，個別的住宅內仍有火光，現場的滅火救援工作仍在緊張地進行。

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈
「億萬直播主」忘帶胸貼　尷尬：10張有9張都露出來

相關新聞

「警鐘都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕

「警鐘都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，火勢燃燒整晚，造成至少44人死亡。宏福苑宏建閣的住戶何先生就透露，警鐘從頭到尾都沒有響過，且管理公司也沒有使用大聲公疏散。他也無奈，當初投票說不要一起施工，結果建築商卻一起做，「現在就是火燒連環船」。

香港大火逾百寵物受困　飼主急尋

香港大火逾百寵物受困　飼主急尋

陸委會哀悼香港宏福苑大火

陸委會哀悼香港宏福苑大火

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞

香港大火與8年前倫敦大火激似！專家指「1問題」

香港大火與8年前倫敦大火激似！專家指「1問題」

宏福苑大埔火災棚架火勢蔓延瞬間

