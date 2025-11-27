火舌急吞宏福苑7棟樓！專家嘆：火星釀「骨牌效應」，簡直惡夢

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成至少44人死亡、62人受傷，超過200名住戶失聯，相關消息登上全球多家媒體的頭條。伍斯特理工學院消防防護工程系教授兼系主任阿爾伯特・席梅奧尼（Albert Simeoni）對此分析，認為該場大火完全是救災惡夢，救援難度相當高。

據《紐約時報》報導，席梅奧尼表示，更棘手的是，這場火疑似從一棟高樓一路「連環燒」到另一棟。他表示，宏福苑的狀況為「骨牌效應」，「火一旦燒到建築物頂部，掉落的火星和燃燒碎片，就會落到旁邊另一棟的鷹架上，然後火就這樣一再蔓延。」

▲宏福苑大火蔓延一整晚。（圖／路透，上同）

他指出，危險一層接著一層，救火行動幾乎每個環節都可能被打亂，「這簡直就是惡夢，整個情況是一直在變化的，外牆在燃燒、碎片往下掉，消防員甚至連裝備都很難好好架設。」

從流出的香港火警影片中可以看到，消防雲梯只能升到失火大樓的一半高度左右。

《高層建築：理解垂直挑戰》作者、退休消防督察 傑克・墨菲（Jack J. Murphy） 也表示，在這種環境下進行搜救真的十分困難，「煙流動起來非常麻煩」，無論對消防員還是受困住戶都很不利，救援難度因此更上一層。

▲宏福苑高樓層也遭大火吞噬，增加雲梯救援難度。（圖／路透社）

他還指出，「這棟建築大概是整個被濃煙灌滿了，因為窗戶不是開著，就是已經被燒破。」

宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問以「過失殺人」嫌疑被捕。警方表示，將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。

