大陸 大陸焦點 特派現場

火舌急吞宏福苑7棟樓！專家嘆：火星釀「骨牌效應」，簡直惡夢

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成至少44人死亡、62人受傷，超過200名住戶失聯，相關消息登上全球多家媒體的頭條。伍斯特理工學院消防防護工程系教授兼系主任阿爾伯特・席梅奧尼（Albert Simeoni）對此分析，認為該場大火完全是救災惡夢，救援難度相當高。

據《紐約時報》報導，席梅奧尼表示，更棘手的是，這場火疑似從一棟高樓一路「連環燒」到另一棟。他表示，宏福苑的狀況為「骨牌效應」，「火一旦燒到建築物頂部，掉落的火星和燃燒碎片，就會落到旁邊另一棟的鷹架上，然後火就這樣一再蔓延。」

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲宏福苑大火蔓延一整晚。（圖／路透，上同）

他指出，危險一層接著一層，救火行動幾乎每個環節都可能被打亂，「這簡直就是惡夢，整個情況是一直在變化的，外牆在燃燒、碎片往下掉，消防員甚至連裝備都很難好好架設。」

從流出的香港火警影片中可以看到，消防雲梯只能升到失火大樓的一半高度左右。

《高層建築：理解垂直挑戰》作者、退休消防督察 傑克・墨菲（Jack J. Murphy） 也表示，在這種環境下進行搜救真的十分困難，「煙流動起來非常麻煩」，無論對消防員還是受困住戶都很不利，救援難度因此更上一層。

▲宏福苑高樓層也遭大火吞噬，增加雲梯救援難度。（圖／路透社）

▲宏福苑高樓層也遭大火吞噬，增加雲梯救援難度。（圖／路透社）

他還指出，「這棟建築大概是整個被濃煙灌滿了，因為窗戶不是開著，就是已經被燒破。」

宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問以「過失殺人」嫌疑被捕。警方表示，將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

香港新界大埔區宏福苑於 2025 年 11 月 26 日發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，造成至少 44 人罹難、58 人受傷，另有 279 人失聯。一名消防員在救援過程中殉職。火警於下午 3 時左右迅速升級，從三級一路提升至四級、五級，現場不時傳出爆炸聲，濃煙與烈焰波及多棟建築。消防處共動員約 760 名人員及 128 輛消防車，進行滅火與大規模疏散。

「警鐘都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕

「警鐘都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕

宏福苑起火瞬間曝 10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

宏福苑起火瞬間曝 10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

香港大火逾百寵物受困　飼主急尋

香港大火逾百寵物受困　飼主急尋

陸委會哀悼香港宏福苑大火

陸委會哀悼香港宏福苑大火

