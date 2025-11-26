泰洪災斷水斷糧4天！　傳女遊客受困飯店等不到救援亡

▲泰國南部淹水災情嚴重。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國南部發生300年一遇的極端暴雨，洪災已造成至少19人死亡，車輛、民宅泡在水中，甚至有災民砸穿自家屋頂逃生。在此之際，馬來西亞義消隊接獲災區求救訊息，宣稱飯店一名40多歲女性健康狀況惡化，未能等到救援過世，死者身分、國籍尚待確認，不過相關消息有待官方證實。

BBC報導，泰國這場大洪災影響南部10府，與馬來西亞接壤的合艾市（Hat Yai）災情嚴重，民宅、車輛被水淹沒，居民逃到屋頂等待救援，且仍有許多人受困，無法取得援助。

星洲網引述馬來西亞雙溪大年義消隊主席梁明達說法指出，26日傳出一名受困女遊客在飯店健康狀況惡化，未能等到救援過世的消息，她生前曾出現胃部不適、呼吸困難等症狀，具體死因有待進一步確認。梁明達表示，死者身分及國籍暫未得到確認，但他已在第一時間把求助訊息轉達泰國相關單位。

根據初步掌握到的訊息，這名女遊客受困的飯店仍有大約20人正在等待救援，且已連續3至4天缺乏食物與飲用水，處境艱難。求助者稱，受困者包括華裔人士，希望救援隊盡快前往協助。泰國相關單位在接獲通報之後，已經派員前往這間飯店確認狀況。

在此之際，根據Thai PBS World報導，宋卡府合艾市有一家五口為了逃避迅速上漲的洪水，只好砸穿自家屋頂逃生，待在屋頂揮舞布條大聲呼救，直到附近救援隊發現他們的身影。根據Thoongsao地區一段無人機影片，一群高齡者逃到屋頂避難，尚不清楚他們已經在屋頂上躲了幾天。