韓元狂貶壓力飆升！　連「飛東南亞」都爆預算

▲韓元近期加速走貶，不僅兌美元逼近外匯危機時期的高點，連在東南亞旅遊都變得有壓力。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

韓元近期加速走貶，不僅兌美元逼近外匯危機時期的高點，連在東南亞旅遊都變得「荷包有感」。南韓一名42歲男子原本計畫年底帶家人到越南峴港度假，他無奈直呼，「當初預訂時越南盾匯率是100比5.27，現在變成5.61。」旅遊預算300萬韓元（約台幣6.4萬元）竟多出了20萬韓元的負擔，「韓元太弱，連去東南亞都覺得有壓力。」

韓元兌美元接近危機水位 弱勢程度比新興國家更劇烈

根據《朝鮮日報》報導，南韓匯市持續承壓。25日韓元兌美元以1475.2韓元開盤（約台幣33.7元），雖比前一天小跌1.9韓元，但接近1500關卡的高匯率已連續近兩個月徘徊在外匯危機的水準。

從本月開始，韓元跌幅在主要貨幣中最為明顯。24日統計顯示，韓元價值在短短20多天內對美元下挫3.38%，匯率從1428.8韓元一路升至1477.1韓元，跌勢比其他亞洲貨幣更兇。

同期間美國美元指數從99.87突破100，美元轉強拖累新興市場貨幣走貶，但韓元跌幅仍是一枝獨秀。新台幣僅下跌1.83%，新加坡元、印尼盾、越南盾、泰銖與菲律賓披索跌幅都顯著較小。甚至馬來西亞令吉還逆勢升值0.93%，形成鮮明對比。

海外投資狂潮抽走美元 韓國「賺的外匯又流出去」

分析指出，韓元格外疲弱的主因在於南韓內部美元需求暴增。無論是個人投入海外股票，或企業加碼對外投資，都造成大量美元流出。

韓國銀行統計，今年1至9月雖有827億7000萬美元的經常帳順差，但同期間直接投資與證券投資卻合計出現近810億美元的逆差。外界認為，南韓靠出口賺到的美元又被海外投資吸走，導致韓元更難止跌。

日圓疲弱也拖累回升動能 專家：韓元底部被撐住了

友利銀行首席研究員閔京源（音譯）分析，從企業進口結算到散戶投資海外股票，市場對美元的「實際需求」強勁，使匯率下方支撐力道增加。他也提到，日本央行延後升息的疑慮加深日圓疲勢，讓韓元回升空間受到限制。