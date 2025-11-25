65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　全場嚇瘋！只差一步就火化

記者柯沛辰／綜合報導

泰國彭世洛府一名65歲婦人被宣告死亡後，遺體被裝入棺材，準備運往暖武里府一座著名寺廟火化，怎料她竟突然「死而復生」，從內猛敲棺材求救，讓原定舉行的葬禮也緊急喊卡。經送醫檢查，醫師研判是因為「低血糖」才導致生命徵象微弱，被誤判死亡。

綜合泰媒報導，57歲弟弟孟坤表示，姊姊瓊蒂羅特已經因病臥床約2年，在23日凌晨2點多「斷氣」後，他通知村長並開立死亡證明，隨後將未注射福馬林的「遺體」放入棺木中，運往朱拉隆功醫院進行大體捐贈。不過，院方以缺少屍檢報告為由拒收。

隨後，孟坤獨自一人開著皮卡車，從彭世洛府出發，打算將遺體運往拉帕功坦寺。他聽說這間寺廟非常慈悲，會為貧困者免費舉辦誦經及火化儀式，不收取任何費用。沒想到正當寺廟人員欲將棺木運往儀式現場時，棺材內突然傳出敲擊聲，打開一看才發現瓊蒂羅特睜開眼，嚇得眾人趕緊將瓊蒂羅特扶出。

孟坤欣喜表示，「車開到寺廟後，寺方人員前來查看躺在棺材裡的姊姊，結果姊姊竟然恢復了微弱的呼吸！我當下真的非常驚訝、興奮，又很高興姊姊還活著。我相信這一定是奇蹟，是拉帕功坦寺裡神聖的力量救了我姊姊。」

27歲寺廟工作人員塔馬農說，當時這位先生說已經把遺體運過來了，「正當我準備掀開帆布時，突然聽到棺材裡傳來敲擊聲。打開一看，竟然發現老奶奶復活了！我們趕緊合力將老奶奶從棺材中扶出，並緊急送醫，當時老奶奶意識清楚，但身體非常虛弱、沒有力氣，也無法應答問話。我長這麼大，從來沒遇過這種事！」

廟方住持表示，寺廟處理過無數後事，但從未遇過這樣的情形，他為家屬感到高興，因為他們並未真正失去親人。對此，孟坤也向寺廟表示，如果姊姊平安無事，一定會帶她回來向基提瓦奇拉塔達住持致謝，感謝他的慈悲與協助。

目前瓊蒂羅特在醫院接受檢查後，醫師研判是「低血糖」造成誤判，目前已出院返家休養。