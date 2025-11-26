　
國際

豪宅租房向有錢鄰居下手　火辣「犯罪芭比」狂偷百萬元珠寶落網

豪宅租房向有錢鄰居下手　火辣「犯罪芭比」狂偷百萬元珠寶落網。（圖／翻攝自X）

▲女子利用亮麗外型，成功潛入豪宅行竊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西豪宅區近來發生多起竊盜案，警方後來將有「犯罪芭比」稱號的32歲女子寶拉(Paola Co Carita Gobel)逮捕，發現外型亮麗宛如名媛的她，其實是故意在豪宅區租房，以便就近觀察有錢鄰居、尋找下手對象。

被當地媒體封為「犯罪芭比」與「貓女」的32歲女子寶拉，20日與3名犯罪同夥一起在美景市(Belo Horizonte)高級住宅區被逮捕，她時常利用亮麗外型，假扮成住戶朋友、親人或是伴遊等身分，潛入豪宅中偷竊大量現金、珠寶、名貴手錶、香水和名牌包。

警方表示，寶拉近來竊取了一名公務人員個資，在豪宅區租了一間公寓，後來被該名公務人員發現報案，才讓她多次在豪宅內盜竊鄰居的犯行曝光。鄰居表示，當時發現寶拉一行人搬進來時，只有簡單行李和床墊就覺得奇怪，沒想到竟然是犯罪集團。

警方調查發現，寶拉的犯罪行為最早可追蹤至2023年10月，她因為犯下類似案件在聖保羅被逮捕，曾成功偷竊100萬巴西幣（約台幣582萬元）財物，最後被判罰款與社區服務，沒想到轉換據點後故技重施。

寶拉與3名同夥目前都被起訴多項重罪，警方正在等待鑑識分析結果，以獲得4人手機中資訊，確認是否還有其他同夥，案件正在調查中。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日

台北一場星光熠熠的世紀婚禮，讓一票大咖港星齊聚，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子。王任生有夠狂，估身價超過600億元，曾經以12億元買下3戶「帝寶」，且據報導整個交涉過程僅花5分鐘。此外，他3年前過90大壽時，就是在信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」頂樓慶生。

巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮捕

巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮捕

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

他專挑「馬偕病房」行竊　連健保卡也不放過

他專挑「馬偕病房」行竊　連健保卡也不放過

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

犯罪芭比豪宅竊盜巴西Paola Co Carita Gobel

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

