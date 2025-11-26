豪宅租房向有錢鄰居下手　火辣「犯罪芭比」狂偷百萬元珠寶落網

▲女子利用亮麗外型，成功潛入豪宅行竊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西豪宅區近來發生多起竊盜案，警方後來將有「犯罪芭比」稱號的32歲女子寶拉(Paola Co Carita Gobel)逮捕，發現外型亮麗宛如名媛的她，其實是故意在豪宅區租房，以便就近觀察有錢鄰居、尋找下手對象。

被當地媒體封為「犯罪芭比」與「貓女」的32歲女子寶拉，20日與3名犯罪同夥一起在美景市(Belo Horizonte)高級住宅區被逮捕，她時常利用亮麗外型，假扮成住戶朋友、親人或是伴遊等身分，潛入豪宅中偷竊大量現金、珠寶、名貴手錶、香水和名牌包。

警方表示，寶拉近來竊取了一名公務人員個資，在豪宅區租了一間公寓，後來被該名公務人員發現報案，才讓她多次在豪宅內盜竊鄰居的犯行曝光。鄰居表示，當時發現寶拉一行人搬進來時，只有簡單行李和床墊就覺得奇怪，沒想到竟然是犯罪集團。

警方調查發現，寶拉的犯罪行為最早可追蹤至2023年10月，她因為犯下類似案件在聖保羅被逮捕，曾成功偷竊100萬巴西幣（約台幣582萬元）財物，最後被判罰款與社區服務，沒想到轉換據點後故技重施。

寶拉與3名同夥目前都被起訴多項重罪，警方正在等待鑑識分析結果，以獲得4人手機中資訊，確認是否還有其他同夥，案件正在調查中。