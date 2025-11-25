　
國際

消防隊長妻放送裸體色誘14歲少年　噁喊「等你滿18歲上床」被捕

▲▼色誘。（圖／CFP）

▲夫妻被控性騷擾未成年者。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州當地警方對一名消防隊長與妻子發出逮捕令，因為這對夫妻對一名14歲消防員志工露出胸部和下體，妻子還直接告訴少年，等他滿18歲時，想和他發生性關係，讓原本把這對夫妻當成爸媽看待的少年飽受痛苦。

在賓州利特鎮區(Leet Township)當地擔任消防隊長的男子特納(Nathan Turner)，與妻子史蒂芬妮(Stephanie Ann Turner)，在警方調查竊盜案件期間，意外在這對夫妻手機的對話紀錄中發現猥褻隊上一名14歲少年。

騷擾事件約發生在2023年冬季至2024年夏季之間，受害少年告訴警方，他原本把這對夫妻當成爸媽般看待，然而隊長妻卻開始出現許多騷擾舉動，包含當他到2人家中拜訪時，史蒂芬妮不但露出胸部到處走動，還當著他的面脫掉褲子、露出下體。

調查文件中顯示，特納對於妻子的誇張行為不但知情，還鼓勵可以做更多，隨著時間過去，史蒂芬妮對少年的騷擾行為也變得更誇張，甚至曾告訴少年，希望他快點滿18歲，這樣就可以合法發生性關係，讓他非常不舒服。

這對夫妻因為猥褻、騷擾未成年者被指控多項罪名。特納任職的消防隊表示，特納已於2025年8月辭去職務，這對夫妻與消防隊已無任何關係，未來也不會再以任何身分參與相關事務。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，發現兒少性剝削，請撥打113、110 ​

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

消防隊長妻放送裸體色誘14歲少年　噁喊「等你滿18歲上床」被捕

猥褻性騷擾消防隊長賓州Stephanie Ann TurnerNathan Turner北美要聞

