國際

夢幻婚禮氣球突然爆炸　新人「頭頂冒出大火球」臉、背部全被燒

夢幻婚禮氣球突然爆炸　新人「頭頂冒出大火球」臉、背部全被燒。（圖／翻攝自X）

▲婚禮發生爆炸事件。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一對夫妻近來開心舉辦婚禮，夢幻婚禮卻變成災難現場，現場布置的氣球突然在新郎與新娘頭頂爆炸，還冒出巨大火球，造成2人身上多處燒傷、頭髮也被燒焦，畫面在網路上流傳。

這對新人近來在德里舉行結婚儀式，新郎新娘盛大入場時，頭頂上頂著一堆充滿氫氣的氣球，後方親友團則手舉著彩色噴槍、噴射出繽紛色粉，沒想到其中一支噴槍不小心射破氣球，引發大爆炸。

這對新人後來將畫面分享在網路上表示，他們完全沒想到生命中最特別的一天，會發生這種巨變，恐怖爆炸造成新娘臉部和背部燒傷、新郎手指和背部燒傷，2人的頭髮都被燒壞。

他們分享這段影片，是希望能夠提醒民眾，追求網路潮流有可能會帶來危險，雖然發生恐怖事件，2人身上臉上不得不塗上很厚的遮瑕霜，甚至染髮以掩藏燒傷痕跡，但他們還是很開心最後順利完成了這場婚禮。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

印度 氣球 婚禮 新人 爆炸 燒傷 德里

