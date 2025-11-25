上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

▲超商女店員深夜顧店被男顧客攻擊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名超商女店員值班時遭到一名男顧客攻擊，男顧客因為用假鈔付款被發現後，威脅要砍掉她的頭還動手勒頸，她掏出隨身攜帶的手槍自衛，卻因此遭超商開除。

在當地7-Eleven便利商店工作的25歲女店員迪利亞德(Stephanie Dilyard)，14日凌晨獨自在店內執勤時，59歲男顧客湯普森(Kenneth Thompson)進到店內拿了大量商品，然而結帳時卻拿出一張100美元（約台幣3145元）假鈔。

Shame on @7eleven for letting Stephanie Dilyard work overnight by herself for 2 years and then FIRING her for defening herself against an attacker. The person who called for her to be fired should be the one who loses their job. pic.twitter.com/0H1qr5DXHs — Ivy Malise (@JDoza1) November 19, 2025

迪利亞德表示，她當下發現是假鈔立刻指出，結果慘遭湯普森威脅性命、甚至動手，「他威脅要砍掉我的頭，那時我才報警，他開始朝我扔東西，我試圖逃走，他卻掐住我的脖子把我整個人拖出櫃台，那個時候我掏出隨身的槍，朝他開了一槍」。

中槍的湯普森逃出商店後，在距離超商幾條街外打電話報案，後來被控攻擊、威脅實施暴力、試圖使用假鈔等罪名。調查人員後來認定，迪利亞德當時生命受到威脅，自衛自己的行為是合法的，雖然如此她仍因違反公司規定被開除。

迪利亞德表示，由於公司規定員工不得自行攜帶自我防衛武器，包含防狼噴霧，所以她被開除，身為三寶媽的她為了養家，每天獨自1人上晚上11時到早上7時的夜班已經長達2年，她希望自己的故事能夠幫助企業改革，讓女員工獲得更好的保護，失業期間在GoFundMe上發起募款活動，目前成功募得33451美元（約台幣105萬）善款。