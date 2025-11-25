　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

▲桃園市蘇姓男子去年2月間在平鎮區某超商佯裝購物，卻趁店員不注意時竊取貨架上鮮乳蛋糕放入包包內，隨後折回店內竟將遛狗石叼著死老鼠放置甜品櫃貨架上，店長發現後報警提告。（圖／達志示意圖）

▲超商女店員深夜顧店被男顧客攻擊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名超商女店員值班時遭到一名男顧客攻擊，男顧客因為用假鈔付款被發現後，威脅要砍掉她的頭還動手勒頸，她掏出隨身攜帶的手槍自衛，卻因此遭超商開除。

在當地7-Eleven便利商店工作的25歲女店員迪利亞德(Stephanie Dilyard)，14日凌晨獨自在店內執勤時，59歲男顧客湯普森(Kenneth Thompson)進到店內拿了大量商品，然而結帳時卻拿出一張100美元（約台幣3145元）假鈔。

迪利亞德表示，她當下發現是假鈔立刻指出，結果慘遭湯普森威脅性命、甚至動手，「他威脅要砍掉我的頭，那時我才報警，他開始朝我扔東西，我試圖逃走，他卻掐住我的脖子把我整個人拖出櫃台，那個時候我掏出隨身的槍，朝他開了一槍」。

中槍的湯普森逃出商店後，在距離超商幾條街外打電話報案，後來被控攻擊、威脅實施暴力、試圖使用假鈔等罪名。調查人員後來認定，迪利亞德當時生命受到威脅，自衛自己的行為是合法的，雖然如此她仍因違反公司規定被開除。

迪利亞德表示，由於公司規定員工不得自行攜帶自我防衛武器，包含防狼噴霧，所以她被開除，身為三寶媽的她為了養家，每天獨自1人上晚上11時到早上7時的夜班已經長達2年，她希望自己的故事能夠幫助企業改革，讓女員工獲得更好的保護，失業期間在GoFundMe上發起募款活動，目前成功募得33451美元（約台幣105萬）善款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

56歲男扮亡母「詐領191萬福利金」　警破門發現82歲嬤已成乾屍

德麥當勞兒童餐喝到清潔劑　2歲女童「臉瞬間脹紅」痛苦尖叫

航程中途住五星級飯店休息　資深機師強拉26歲空姐進房性侵

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

搭地鐵被縱火犯淋汽油　26歲女「全身著火求救」車廂內無人幫忙

12年前救喪母小鹿逃安樂死　女在家突遭「救援雄鹿暴走奪命」

愛貓祖母剛過世　女回家遇「賓士貓求收編」感動：阿嬤派的禮物

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

為牛郎下海！日本妹「海外賣淫」暴增　2個月賺400萬下場慘

搭飛機別穿「拖鞋、睡衣」！　美運輸部長鄭重呼籲

中國致函聯合國抗議高市「武力威脅」　日本回函反駁：不實指控

上夜班遭男顧客掐脖「威脅砍頭」　超商女店員反擊自救卻被開除

結縭52年夫妻墜崖亡！癌夫痛苦輕生　「妻不願獨活」跟著走了

台女網美「肉償抵餐」被關了！詐騙至少10次　法官裁定收押

56歲男扮亡母「詐領191萬福利金」　警破門發現82歲嬤已成乾屍

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

駐韓美軍MQ-9「死神」無人機墜海！　疑人為操控墜毀

快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

快訊／財神爺來了！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

國際熱門新聞

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

即／習近平晚間與川普通話

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

65歲阿嬤「突然復活」狂敲棺材　只差一步就火化

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

美啦啦隊18歲少女之死初判「他殺」！　全家郵輪行慘遭裹屍床底

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

YTR吃血腸被宰　韓商團擬索賠652萬

更多熱門

相關新聞

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

台女網美「肉償抵餐」終於被關了

34歲台裔女子鍾姓女子（Pei Chung）過去幾週內至少10次在紐約高級餐廳用餐後拒付餐費，還疑似以「肉償」暗示求抵餐費，行徑引發公憤。如今她因再度詐騙餐費遭法官裁定收押，結束她長達數週的「免費豪華美食之旅」。

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

與川普通話結束　高市：談及習近平對話內容

高市將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

高市將與川普通話　「台灣問題」立場成焦點

美國點名委內瑞拉「1團體」列恐怖組織

美國點名委內瑞拉「1團體」列恐怖組織

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

關鍵字：

超商女店員便利商店Stephanie Dilyard奧克拉荷馬州Kenneth Thompson北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面