巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮　最高法院認定有潛逃風險

▲▼巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐，被最高法院法官認定存在「潛逃風險」，於22日清晨遭警方拘捕。這項決定結束他長達數月的居家軟禁，也讓外界再度聚焦這位被控密謀政變的前國家領導人。

法官下令拘留　指非法集會恐掩護逃亡

根據《路透社》報導，最高法院法官德莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）下令拘留波索納洛，理由是其支持者原定在住宅外舉行的祈禱集會，可能干擾警方監控，甚至成為掩護潛逃的契機。

德莫拉埃斯在判決中指出，「這場非法聚集有高度可能破壞居家監禁與其他限制措施，讓被告有逃逸的風險。」他並引用證據稱，波索納洛曾考慮前往阿根廷駐巴西利亞大使館尋求庇護。

波索納洛的律師證實拘留消息，表示他們將提出上訴，並強調所謂的「祈禱守夜」屬於宗教自由的合法範圍。

監控器燒焦失靈　親口承認「用電烙鐵打開」

根據文件顯示，警方於週六凌晨接獲警報，指出波索納洛的電子腳環疑似遭破壞。當人員抵達住所時，發現裝置有明顯損傷與燒焦痕跡。

▲▼巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自行破壞電子腳鐐。（圖／路透）

▲▼波索納洛自行破壞電子腳鐐。（圖／路透）

▲▼巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自行破壞電子腳鐐。（圖／路透）

在一段由法院授權公開的影片中，波索納洛承認自己曾使用電烙鐵打開監控器，但未解釋原因。警方之後替換了新的裝置，德莫拉埃斯隨即簽發拘捕令。

法院要求波索納洛的辯護團隊在24小時內說明破壞原因，並再於24小時內向檢察總長辦公室提出報告。

被控策劃政變　已被判刑27年

波索納洛在2022年大選落敗後，被控密謀政變以阻止左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任，今年9月被判處27年又3個月徒刑，目前仍在上訴中。

在此案審理期間，他因涉嫌尋求美國介入、干預對自身的刑事調查，而被裁定違反限制令，過去100多天都在居家軟禁狀態中。

健康理由求「人道居家服刑」遭駁回

波索納洛的辯護律師團以其健康狀況不佳為由，申請「人道主義居家服刑」，但德莫拉埃斯週五已正式駁回。他曾在2018年競選期間遭人刺傷腹部，事後歷經多次手術與住院。

目前，波索納洛被安置在聯邦警察設施內一間約12平方公尺的房間，內有單人床、電視、空調及私人浴室。

11/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

