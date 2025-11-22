專挑病房「馬偕賊王」落網　狂偷平板手機...健保卡也不放過

記者邱中岳／台北報導

北市中山區馬偕醫院在9月份陸續接獲報案，有民眾在住院期間，隨身財物都會被偷，甚至有些人連健保卡都不見，警方事後調閱監視器鎖定對象，但因其行蹤不定、居無定所，所以遲遲無法掌握其動向，最後在19日接獲情資，前往北市萬華區麻將協會將人逮捕到案。

警方調查，52歲的傅姓男子，平時無業且居無定所，且具有賭博、竊盜以及毒品等前科，在9月間陸續潛入北市馬偕醫院偷竊，主要針對病人住院期間，前往就診不在病房，就趁隙潛入並偷走隨身物品，其中包括平板電腦、手機以及現金等相關財物。

▲傅姓男子連續闖馬偕醫院病房偷竊，得手平板、錢包等財物後變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

甚至傅姓男子連健保卡也不放過，讓病患發現後還要拖著病體通知掛失，警方獲報後調閱監視器，發現傅姓男子在馬偕醫院犯下五起竊盜案件，且由北市刑大肅竊組統計，光北市犯下的竊盜案件就有11起，所以立刻展開追查。

熟料，因為傅姓男子居無定所，主要都躲在不同的小型商旅過夜，所以遲遲找不到其下落，事後因為傅姓男子有打麻將習慣，有人在萬華區麻將協會看到人，才立刻通知警方前往逮人，警方當場在傅姓男子身上搜出數千元贓款，並且依照竊盜罪嫌移送法辦。

警方還查出，傅姓男子不僅是專偷馬偕，甚至還有因為在北市士林區新光醫院偷病患東西被逮，ˊ而又遲遲未到案開庭，在11月14日被士林地檢署發布竊盜通緝，警方也依照規定解送相關單位歸案。