地方 地方焦點

康寧大學攜手佳和幼兒園　老幼共學陶笛快閃展現愛與成長

▲▼ 康寧大學攜手佳和非營利幼兒園小朋友老幼共學快閃演出獲得家長一致好評! 。（圖／康寧大學提供）

▲▼ 康寧大學攜手佳和非營利幼兒園小朋友老幼共學快閃演出獲得家長一致好評! 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新北市佳和非營利幼兒園本學期推動的《社區探索課程》結合康寧大學高教深耕計畫推動《老幼陶笛共學》，假新北市永和仁愛公園大舞台快閃演出佳評不斷。吳慶堂董事長代表校方開心的說，陶笛演出與戶外探索成果，不僅展現孩子在課程中的成長，也成為他們最難忘且珍貴的一段學習記憶。活動落實園所「親、師、生三方合作」的核心理念，更感謝家長、長輩、團隊的支持等校內外師長共同見證，共同陪伴孩子自在學習、自信展演。

▲▼ 康寧大學攜手佳和非營利幼兒園小朋友老幼共學快閃演出獲得家長一致好評! 。（圖／康寧大學提供）

陳清溪校長指出此次課程的推動，與康寧大學高等教育深耕計畫連結，透過深耕計畫中的「代間學習與代間關懷（老幼共學）」為主軸，康寧大學幼保系大三忠班學生也一同入園參與這個深具意義的幼保實作學習，一同與長輩夥伴及幼兒園孩子學習陶笛，陪伴孩子探索學習，增進祖孫情誼，分享生活智慧，三代間的互動也讓大學生參與感受幼兒園的代間學習。

▲▼ 康寧大學攜手佳和非營利幼兒園小朋友老幼共學快閃演出獲得家長一致好評! 。（圖／康寧大學提供）

53歲邱玉珍阿嬤說，很開心能與孫女一起學陶笛，課程不但有趣且老師細心又會鼓勵孩子，透過共學讓我們祖孫互動更多，感謝園方與老師的用心。高慧慈媽媽也說，在老幼共學的活動裡，看見祖孫間真摯的情誼，尤其孩子與長輩彼此都是學習的夥伴，課程充滿活力與挑戰。今年已滿73歲的葉秀鳳阿嬤表示，很謝謝佳和幼兒園老師的用心教導，能夠透過陶笛課與孫女一起學習彌足珍貴，當她看見孫子開心唱歌、用心練習，讓祖孫間的感情更緊密。

▲▼ 康寧大學攜手佳和非營利幼兒園小朋友老幼共學快閃演出獲得家長一致好評! 。（圖／康寧大學提供）

負責指導的呂珮菁老師表示，跨世代的互動讓學習更加立體，也讓活動充滿溫度，尤其孩子從長輩身上看見耐心與力量，而長輩則在孩子的笑容與活力中找到參與教育的喜悅，完美體現代間共學的核心價值。佳和非營利幼兒園張惠婷園長也提到，幼兒園一直秉持健康促進的教保理念，整合社區資源，與法人康寧大學共同攜手，推動優質的課程與深具價值的教育實踐，讓孩子在充滿愛與資源的環境裡，擁有最美好的學習旅程。園所結合豐富的社區資源，帶領孩子走出教室，在大自然與生活情境中體驗學習，認識社區、欣賞自然之美，讓孩子的探索能力更加扎實，這不僅是一項課程，更是一段凝聚愛、陪伴與教育信念的旅程。

▲▼ 康寧大學攜手佳和非營利幼兒園小朋友老幼共學快閃演出獲得家長一致好評! 。（圖／康寧大學提供）

最後，希望透這次老幼共學陶笛活動中，看見長輩們以認真、溫柔的態度陪伴孩子，一起練習、一起成長，才是最動人的畫面，長輩不僅是孩子成長的後盾，更在共學中重新看見跨世代互動、每一次的社區探索，都會成為孩子生命中最柔軟、最深刻的回憶

康寧大學攜手佳和幼兒園　老幼共學陶笛快閃展現愛與成長

