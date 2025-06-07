高雄榮家千歲團非洲鼓快閃...溫暖人心　高鐵嘉義站超嗨

▲▼ 高雄榮家千歲團非洲鼓隊快閃高鐵嘉義站，鼓動人心的表演，傳遞歲月的溫度與活力 。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

「高雄榮民之家」長輩千歲團，今（7）日於高鐵嘉義站帶來一場鼓動人心的非洲鼓快閃演出，他們以熟練的鼓聲與活力的節奏，瞬間吸引眾多旅客目光，現場氛圍熱烈且溫馨。隨著鼓聲響起，一張張專注且滿載歲月痕跡的臉龐，令人動容，也深深觸動旅客心弦，紛紛報以熱烈掌聲，感受那份跨越年齡的生命熱情與溫暖力量。

「高雄榮民之家」郭豫臨主任表示，由榮家長輩組成的快樂非洲鼓隊，多次受邀至各地演出，每次出場，都獲得觀眾熱烈的迴響。這次更特別利用應邀到嘉義表演的機會，在高鐵站快閃演出。其中，年屆百歲的祖爺爺不僅是最年長的團員，更是全隊的精神象徵，每次演出他都以實際行動證明「快樂與健康，不受年齡限制」。而長輩們對於這次能夠來到高鐵嘉義站演出，感到特別開心，希望用音樂與活力，感動過往的高鐵旅客。

高鐵嘉義站朱立中站長表示，台灣高鐵公司持續開放車站空間供藝文團體演出，希望藉由「深耕在地」的方式，為旅客在高鐵旅程中創造藝術的氛圍與不一樣的感動。此次安排長者們在車站展現活力四射的表演，讓過往旅客都能夠從他們身上，看見不受年齡限制的衝勁與熱情，不僅傳遞熱情的鼓聲節奏，更是不老精神的最佳見證。