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老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展　屏基1樓藝文走廊展出

▲屏基一樓「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」 。（圖／屏基提供）

▲屏基一樓藝文走廊「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣鹽埔鄉彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩共同創作的「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」即日起於屏東基督教醫院一樓藝文走廊展出，縣府長照處處長陳桂敏及屏東縣護理師護士公會理事長賈佩芳、屏基醫療執行長余廣亮、彭厝國小校長林淑芳及椰子園長照體系主任蔡秀蘭等人特別出席開幕儀式，展期至4月底止，歡迎民眾前往欣賞，一起感受這場跨世代共學的溫暖饗宴。

這次藝術聯展的靈感，源於長輩與孩子在過去兩年中累積的食農共學經驗，自2022年起，屏東縣彭厝國小附設幼兒園與鹽北日間照顧中心推動「在地食農共學」計畫，他們攜手走訪鹽埔鄉的高大牧場，親眼見證台灣養牛的方式，學習乳製品的製作與產銷履歷的概念，最終站上導覽台，與眾人分享所學。接著，他們進入芒果園，體驗採摘、加工製作，並共同籌劃芒果市集，讓長輩帶著孩子當起小小攤商，學習定價與成本管理；他們更深入毛豆田，觀察生態變化，並以毛豆料理展現台灣傳統的辦桌文化，為這趟食農學習之旅畫下充滿滋味的句點。

幼兒園家長羅小姐表示，芒果市集從一顆芒果延伸出一連串的學習歷程，孩子親手摘採、製作加工品，並與長輩一同討論定價，這不只是農業知識的學習，更是經濟概念的啟蒙。這樣的老幼共學跳脫傳統填鴨式教育，讓孩子在體驗中成長，提升觀察、思考與解決問題的能力。

為了讓這段珍貴的學習旅程得以留存，彭厝附幼與鹽北日照長輩決定透過藝術創作記錄所感所悟。孩子們以純真的筆觸，描繪出他們眼中的食農體驗，而長輩則運用歲月的溫度，為畫作增添細膩的細節，每一幅作品都蘊含著跨世代學習的美好印記，48位創作者中年齡最小的只有3歲，最長的則有87歲。

彭厝附幼主任陳美惠說，「因為老幼，所以筆觸溫潤；因為在地，所以放眼深情；因為食農，所以畫面豐馥；因為共學，所以用心綿長。」這些畫作不僅見證了孩子與長輩的成長，也反映出世代間的互動與情感交流，讓彼此的生命經驗交織，創造溫暖的回憶。

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