地方 地方焦點

基隆教育處推動老幼共學　打造世代共融教育特色

▲基隆教育處推動老幼共學。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆老幼共學慶中秋！阿公阿嬤與萌孫共搗麻糬、畫燈籠。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手在地幼兒園與社區單位，共同推動「老幼共學」特色課程，並於七間園所展開中秋主題系列活動，讓幼兒與長者在溫馨氛圍中，透過共學體驗傳統節慶文化的魅力。今年參與單位包括安心幼兒園八斗及六堵分班、尚仁國小附設幼兒園、成長非營利幼兒園、武崙非營利幼兒園、陽明海運教保中心、小太陽幼兒園，並結合社區發展協會及里辦公室，共同推動世代共融的在地教育實踐。

活動設計以中秋傳統節日為主題，規劃多元趣味的手作課程，如「冰心小糕點」、「可愛造型餅乾」、「月餅傳情」、「中秋製餅趣」、「手繪月球燈」、「玉鼠搗麻糬」及「綠豆糕製作」等。孩子們在老師與長輩陪伴下，動手揉麵、塑形、繪製與包餡，不僅體驗節慶意涵，也學習團隊合作，增進動手能力；長輩則透過指導與陪伴，重溫往日時光，並在互動中建立與年輕世代的連結。

▲基隆教育處推動老幼共學。（圖／記者郭世賢翻攝）

在陽明海運教保中心的活動中，孩子與阿公阿嬤一起搗麻糬，從舉槌到敲打，現場氣氛熱鬧溫馨；安心幼兒園六堵分班的小朋友則與長輩攜手製作可愛的動物造型餅乾，看見剛出爐的成品，孩子們開心大喊：「要帶回家和爸爸媽媽一起吃！」武崙非營利幼兒園的師生則進行「手繪月球燈」，孩子在長輩指導下，為燈籠繪上鮮豔色彩，象徵團圓與祝福。

教育處長徐嬿立表示，此系列活動除了傳承傳統節慶文化，更透過老幼共學建立「代間教育」平台，讓孩子與長者彼此交流分享，促進世代間的相互理解與支持。這不僅是節慶活動，更讓孩子學會尊敬長者。未來將持續鼓勵更多園所與社區合作，支持學校及幼兒園辦理具在地特色的教育方案，推動更多代間交流，讓「老幼共學」成為基隆教育的亮點與特色。

▲基隆教育處推動老幼共學。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆教育處推動老幼共學。（圖／記者郭世賢翻攝）

更多新聞
更多新聞

2歲尿布童清晨獨遊　警拼湊「童言」助返家

一名僅穿著尿布和拖鞋的2歲男童，於昨（4日）清晨被發現在基隆市八斗子社區獨自遊蕩，情況令人擔憂。警方獲報後，雖面臨男童無法清楚表達與監視器畫面模糊的難題，仍憑藉耐心「逐戶查訪」、細心拼湊「零碎童言」，最終順利將孩子平安送回母親懷抱，化解一場虛驚。

他曝災區現場「1類人很多餘」 網嘆：來糟蹋人的

基隆書道會會員聯展開幕　邱佩琳：深化藝文教育扎根

即／基隆某社區大樓驚傳墜樓　男12F墜落亡

基隆地檢署中秋傳愛進監所　防詐宣導同行送暖

