康寧大學啦啦隊國際賽　嘻哈雙人組奪下金銅牌

▲▼ 康寧大學啦啦隊揚威國際，各賽事分獲金銅牌 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



康寧大學體育教師邱淑媛帶領康寧大學選手於印尼峇里島2024年舉行的亞洲啦啦隊錦標賽中大放異彩，此次比賽中華隊共榮獲6金5銀2銅佳績。其中康寧大學更勇奪金牌與銅牌，延續了上月在世界大學啦啦隊錦標賽中的優異表現，康寧大學企業管理科沈芯妤與資訊管理科王郁喬兩位同學，分別在青年嘻哈雙人組中勇奪金牌，並於公開嘻哈雙人組中榮獲銅牌，展現出色的競技水準。

康寧大學陳清溪校長提到邱淑媛教師長期致力於推廣啦啦隊運動，並多次擔任國際賽事級的教練。她更多次帶領康寧大學選手於國內外賽事中屢獲佳績，充分展現了她多年來不懈的努力與奉獻。邱淑媛教師也客氣表示，這些成績不僅源自選手們的刻苦訓練與堅持，也反映出臺灣啦啦隊在國際舞台上的實力逐漸提升，競爭力與日俱增，未來指日可待。

康寧大學吳慶堂董事長也對於此次康寧孩子的表現給予高度肯定，並表示邱老師與康寧大學選手們在世界與亞洲賽事中連續獲得評審肯定，其中公開嘻哈雙人組銅牌也是本校畢業校友應外科高瑀、廖偉茗同學，她們更是在畢業後繼續回母校尋找教練繼續練習，此舉更彰顯了學校在多元人才培育上的努力與成效。