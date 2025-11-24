　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衣索比亞火山甦醒　1.2萬年後爆發！火柱衝天14公里灰雲飄亞洲

▲▼當地居民正在觀看衣索比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi）噴發，火山灰沖天。（圖／達志影像／美聯社）

▲衣索比亞東北部的海利古比火山沉寂1萬2000年後首次噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

法國土魯斯火山灰諮詢中心（VAAC）指出，位於衣索比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi）在沉寂約1萬2000年後，昨日爆發，火山灰柱直衝天空，高度達14公里。

據法新社報導，火山位於阿法（Afar）地區，距首都阿迪斯阿貝巴東北約800公里，靠近厄利垂亞邊境。海利古比山海拔約500公尺，座落於地質活動頻繁、兩大板塊交界的大裂谷地帶。

VAAC指出，噴出的火山灰雲已飄至葉門、阿曼、印度及巴基斯坦北部。社群媒體流傳的影片顯示濃厚白色煙柱直衝雲端，但法新社尚未驗證影片真偽。

史密森尼學會全球火山計畫表示，海利古比山在全新世時期並無已知噴發紀錄，而密西根理工大學教授卡恩（Simon Carn）也在Bluesky社群平台確認，該火山自冰河時期結束以來尚未噴發。

對於當地可能的傷亡或撤離狀況，阿法地區官方尚未提供回應。

快訊／新華社：習近平晚間與川普通話
快訊／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆
挖礦大軍重返中國！新疆電力用不完「拿來挖比特幣」市占飆升
5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責
小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

YTR吃「200元血腸」喊被宰　韓市場生意砍半！商團擬索賠652萬

反日！中國遊客蜂擁去南韓玩「在濟州島登山拉屎」　韓網友超崩潰

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」　與監控對象閃婚隱居

日最強貴婦黛薇夫人開嗆！挺高市早苗喊話：團結一心、一起戰鬥

偷展示車撞飛行人！東京街頭釀1死10傷　竊賊「棄車逃逸」畫面曝

快訊／南韓濟州重大車禍！她開車「暴衝猛撞」　3人慘死10人輕重傷

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情！　至少9人確診

非洲疾病管制暨預防中心今日表示，衣索比亞南部證實爆發馬堡病毒疫情，至少已有9名病例。馬堡病毒（Marburg virus）被視為目前已知最致命的病原體之一，其症狀及傳播途徑與伊波拉（Ebola）相似，引發國際關注。

等了6年！衣航737 MAX空難家屬獲賠8.7億

夏威夷火山噴發「直衝天際400公尺」

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡

20多歲女網紅拍片　「火山頂墜落」命喪蒙古

