衣索比亞火山甦醒　1.2萬年後爆發！火柱衝天14公里灰雲飄亞洲

▲衣索比亞東北部的海利古比火山沉寂1萬2000年後首次噴發。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

法國土魯斯火山灰諮詢中心（VAAC）指出，位於衣索比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi）在沉寂約1萬2000年後，昨日爆發，火山灰柱直衝天空，高度達14公里。

據法新社報導，火山位於阿法（Afar）地區，距首都阿迪斯阿貝巴東北約800公里，靠近厄利垂亞邊境。海利古比山海拔約500公尺，座落於地質活動頻繁、兩大板塊交界的大裂谷地帶。

VAAC指出，噴出的火山灰雲已飄至葉門、阿曼、印度及巴基斯坦北部。社群媒體流傳的影片顯示濃厚白色煙柱直衝雲端，但法新社尚未驗證影片真偽。

史密森尼學會全球火山計畫表示，海利古比山在全新世時期並無已知噴發紀錄，而密西根理工大學教授卡恩（Simon Carn）也在Bluesky社群平台確認，該火山自冰河時期結束以來尚未噴發。

對於當地可能的傷亡或撤離狀況，阿法地區官方尚未提供回應。