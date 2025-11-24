衣索比亞火山甦醒　1.2萬年後爆發！火柱衝天14公里灰雲飄亞洲

▲衣索比亞東北部的海利古比火山沉寂1萬2000年後首次噴發。（圖／達志影像／美聯社）
記者董美琪／綜合報導
法國土魯斯火山灰諮詢中心（VAAC）指出，位於衣索比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi）在沉寂約1萬2000年後，昨日爆發，火山灰柱直衝天空，高度達14公里。
據法新社報導，火山位於阿法（Afar）地區，距首都阿迪斯阿貝巴東北約800公里，靠近厄利垂亞邊境。海利古比山海拔約500公尺，座落於地質活動頻繁、兩大板塊交界的大裂谷地帶。
VAAC指出，噴出的火山灰雲已飄至葉門、阿曼、印度及巴基斯坦北部。社群媒體流傳的影片顯示濃厚白色煙柱直衝雲端，但法新社尚未驗證影片真偽。
史密森尼學會全球火山計畫表示，海利古比山在全新世時期並無已知噴發紀錄，而密西根理工大學教授卡恩（Simon Carn）也在Bluesky社群平台確認，該火山自冰河時期結束以來尚未噴發。
對於當地可能的傷亡或撤離狀況，阿法地區官方尚未提供回應。
???????? - Ethiopia's Hayli Gubbi Volcano Awakens After 10,000 Years— The Informant (@theinformant_x) November 24, 2025
In a stunning geological event, Ethiopia's Hayli Gubbi volcano—long dormant in the remote Danakil Depression of the Afar Rift—erupted explosively for the first time in recorded history on November 23, 2025.
The… pic.twitter.com/bZby4sAuOC
