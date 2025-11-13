等了6年！737 MAX墜機罹難者家屬獲賠逾8.7億　波音不再上訴

▲波音要賠償逾2800萬美元給衣索比亞空難罹難者希卡加格（Shikha Garg）家屬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國芝加哥聯邦法院陪審團12日裁定，波音公司必須向2019年衣索比亞航空737 MAX空難一名罹難者的家屬支付逾2800萬美元（約新台幣8.7億元）賠償金。

路透報導，32歲的希卡加格（Shikha Garg）命喪衣索比亞航空302班機空難，其家屬獲得法院判賠2885萬美元。根據雙方達成的協議，希卡加格家屬將獲得3585萬美元的賠償，包含判決金額及26%利息，波音已承諾不會上訴。

波音發言人透過聲明表示，公司對於2起空難事件的所有罹難者家屬深表歉意，「雖然我們透過和解方式解決絕大部分索賠案件，家屬依舊有權站上法院追討損害賠償，我們尊重其權利」。

衣索比亞航空302班機2019年3月從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但卻在起飛數分鐘後墜毀，機上157人全數罹難；在這起事件發生的數月前，印尼獅航610班機2018年10月在爪哇海墜毀。這兩起空難共造成346人死亡，且均與自動飛行控制系統有關。

波音先前向路透社透露，已透過訴訟和解、延遲起訴協議等方式，解決超過90%相關民事訴訟，賠償金額達數十億美元。11月5日，波音還和解3件衣索比亞航空空難家屬提起的訴訟，和解條件未對外公布。