史詩級！夏威夷火山噴發6小時　熔岩柱「直衝天際400公尺」

▲10月1日，夏威夷基拉韋厄火山（Kilauea volcano）噴發。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者吳美依／綜合報導

美國夏威夷基拉韋厄火山（Kilauea）1日噴發長達6小時才平息，火山口射出的熔岩柱最高達到400公尺，比紐約市帝國大廈還要高，畫面相當驚人。

根據美國地質調查局（USGS）資料，這次噴發的熔岩柱從基拉韋厄火山頂峰火山口南側噴口竄出，高度達到1300英尺（約400公尺），超過100層樓高的紐約市帝國大廈（Empire State Building）。

幸好，熔岩被完全控制在夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）內的火山口範圍內，並未威脅到民宅或建築物，預期也不會影響當地商用機場營運。

基拉韋厄火山位於夏威夷群島最大島嶼夏威夷島（Hawaii Island），距離州內最大城市檀香山（Honolulu）約320公里。遊客可親臨現場觀賞，或者透過政府地質學家架設的網路直播，從3個不同角度欣賞噴發盛況。

值得注意的是，這已經是基拉韋厄火山自去年12月以來第34次噴發。科學家認為，這些噴發都屬於同一次火山活動的延續。

根據紀錄，這也是基拉韋厄火山200年來第4次出現重複性熔岩噴泉噴發模式。上一次發生類似現象可追溯到1983年，當時連續44次噴發一共歷時3年，但由於位處偏遠地區，很少有人能親眼目睹。另外兩次分別發生在1969和1959年。