衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

衣索比亞阿姆哈拉地區一座教堂的臨時搭建棚架於當地時間1日上午倒塌，造成至少36人死亡、超過200人受傷，事故發生時正值一年一度聖母瑪利亞節，成千上萬名朝聖者聚集在教堂內外參加慶典。當地官員表示，仍有部分民眾被埋在瓦礫下，救援行動正在緊急進行中。

根據《半島電視台》、《BBC》，該起事故發生在阿雷爾蒂鎮（Arerti），距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴約70公里。目擊者描述，棚架突然倒塌，教堂的一大部分瞬間崩塌，木質結構倒塌聲巨大且驚恐，現場一片混亂，參與者驚慌逃散以保命。部分傷勢嚴重的民眾已被送往首都醫院治療。

該地區警察局長蓋貝耶胡（Ahmed Gebeyehu）表示，目前死亡人數已達36人，可能還會增加，遇難者年齡介於25至80歲之間。地方行政官特沙萊•蒂拉洪（Teshale Tilahun）形容此事件為「社區的悲劇性損失」。

官方國營媒體衣索比亞廣播公司（EBC）指出，政府對棚架倒塌造成的傷亡表達「深切哀悼」，並強調在所有建築工程中，必須優先考量安全。EBC社群頁面發布的影像顯示，倒塌的木質棚架糾結在一起，人群聚集在密集瓦礫中，教堂外部棚架也顯得相當不穩固。

據悉，衣索比亞是非洲人口第二多的國家，但健康與安全規範執行不力，施工事故時有發生。當地官員呼籲加強安全管理，以防類似悲劇再次發生。