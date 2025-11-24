　
地方 地方焦點

嘉義民雄發放2000元紓困金　重陽敬老禮金也加碼至千元

▲▼ 嘉義縣民雄鄉公所115年發放民生紓困金2,000元, 重陽敬老禮金加碼至千元 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲嘉義縣民雄鄉公所115年發放民生紓困金2,000元, 重陽敬老禮金加碼至千元 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉公所因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建工作及災民救助，為有效照顧本鄉鄉民生計，使其加速恢復正常生活秩序。114年11月20日經代表會審查通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，鄉民若符合資格於114年7月6日已設籍且114年7月31日前未遷出本鄉者(不含於發放日前死亡者)資格者，公所將訂於115年3月底發放民生紓困金新台幣2,000元。

為提升本鄉65歲以上的老人福利，展現敬老尊賢的精神，今(114)年每位設籍本鄉的65歲以上的長輩，每年重陽節敬老禮金由原領取500元提升至800元，明(115)年更將加碼到1,000元，期望透過更實質的支持，讓本鄉長輩在重陽節感受到更多溫暖與尊重。

▲▼ 嘉義縣民雄鄉公所115年發放民生紓困金2,000元, 重陽敬老禮金加碼至千元 。（圖／民雄鄉公所提供）

鄉長林于玲表示，災害發生造成鄉民損失，後續災後復原需要更多協助;長輩們一生勤勞奉獻，是家庭與社會的重要支柱，每次提升敬老禮金是公所對長輩的感恩回饋，更是本鄉對高齡友善城鄉的重要政策，隨著物價上漲及生活需求變化，透過紓困金發放及民雄鄉重陽禮金的增加更貼近鄉民的實際生活需要。

花蓮重陽節敬老禮金倒數　3500人未領取把握機會

花蓮重陽節敬老禮金倒數　3500人未領取把握機會

花蓮縣政府發放重陽節敬老禮金自114年9月30日開跑至今，已有4萬5,790人透過匯款方式成功領取；2萬1,496人由公所發放領取，總計已有6萬7,286人受惠。其中，因帳戶凍結、警示、停用等因素遭退匯共計50人，已委由各鄉(鎮、市)公所協助辦理改由現金發放，初估尚有3,500人尚待領取。

中國佛教會募款助花蓮災民　2500戶感受滿滿慈悲

中國佛教會募款助花蓮災民　2500戶感受滿滿慈悲

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

台灣好行串連故宮南院民雄等熱門景點

台灣好行串連故宮南院民雄等熱門景點

布袋警重陽節宣導反詐騙加強巡邏

布袋警重陽節宣導反詐騙加強巡邏

關鍵字：

嘉義民雄紓困金敬老禮金災害救助民雄

