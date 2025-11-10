一束光照進災區！中國佛教會募款助花蓮災民　2500戶感受滿滿慈悲

▲中國佛教會號召全國佛教界愛心助花蓮災民重建家園。（圖／中國佛教會提供）

記者陳崑福／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創地方，中國佛教會秉持「慈悲喜捨」精神號召全台募款，9日於光復高商舉行關懷慰助金發放活動，共計發放2,500份、總額達1,800萬元。災民李小姐清晨三點即前來領取，她哽咽表示：「家裡全毀，是佛教會的善款讓我重新燃起希望。」居民紛紛感謝佛教界的溫暖，讓重建路上再次看見光。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，為協助災民重建家園，中國佛教會秉持「慈悲喜捨、悲智雙運」的佛法精神，號召全台佛教會及所屬寺院團體發起愛心募款，於9日在花蓮光復高級商工職業學校舉行關懷慰助金發放活動。

這次活動共發放2,500份關懷金，總金額達1,800萬元，發放對象涵蓋光復鄉七村及鳳林鎮三里，罹難與失聯者每人可領3萬元，受災戶每戶7,000元，務求不遺漏任何一位災民。

清晨三點，災民李小姐已在現場排隊，她哽咽表示：「災後重建的路真的很難走，家裡一樓全毀、家具全報銷。中國佛教會的善款，就像一束光，讓人重新燃起希望。」許多居民領取慰助金後亦激動落淚，感謝佛教界在最艱難時刻伸出援手。

現場除中國佛教會理監事及全國佛教會代表外，內政部、花蓮縣政府、花蓮縣議會等單位也到場關懷，共同見證佛教界以實際行動傳遞的溫暖力量。除慰助金外，佛教會並捐贈善款予光復高商、光復警消單位及受災嚴重的百年古剎保安寺，並與花蓮在地四方協會共同關懷災民。

理事長心茂法師表示，這次災情重大，佛教會以佛陀「同體大悲」精神為本，動員全國佛教徒聞聲救苦，希望以善念與資源幫助災民早日重建家園。活動前舉行灑淨祈福法會，祈願罹難者往生西方極樂、受災戶離苦得樂。

副理事長見引法師指出，災民目前最需協助的是重整家園與添購家具，佛教會即時啟動援助，提供最實際的協助；下午並前往保安寺慰問與誦經迴向，祈願國泰民安。

秘書長修懿法師感動地說，募款公告發布三日即湧入超過200名志工主動投入服務，「台灣人的愛心真的是第一名，每逢災難總能展現菩薩精神。」

活動最後，眾法師於保安寺舉行祝禱總迴向，場面莊嚴肅穆。中國佛教會強調，將持續以「慈悲喜捨、悲智雙運」的精神聞聲救苦，讓佛法化為社會安定與希望的泉源。