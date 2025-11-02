颱風+洪災！花蓮壽豐西瓜納入災害救助　每公頃6萬2千元

▲花蓮縣府農業處再次會同相關單位前往現地勘查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受颱風樺加沙豪雨影響及馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成光復鄉、鳳林鎮嚴重水患，農作受災範圍廣泛。花蓮縣政府農業處日前再次會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署前往現地勘查爭取中央支援。經農業部核定後於10月31日公告壽豐鄉草鼻段西瓜為辦理114年樺加沙颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

縣長徐榛蔚表示，縣府持續與中央單位密切協調，爭取更多資源，並隨時掌握地方實際需求，協助受災農友辦理各項補助及復耕事宜。她提醒，符合申請資格的農民可自11月1日起至11月14日止（若最後一日逢假日則順延至次一上班日），攜帶相關文件至土地所在地公所申請現金救助或低利貸款受災證明，以確保自身權益不受影響。

農業處長陳淑雯指出，本次公告西瓜救助額度每公頃6萬2,000元，救助對象須為實際從事農作生產之農民，並且災損率達20%以上，方可依規定申請。縣府也提醒，長期作以同曆年、短期作以同產季為限，每項作物僅得申請一次救助。

徐榛蔚再次強調，花蓮縣政府將持續關注受災地區農業復原與生產需求，協助基層公所加強勘查與拍照取證工作，並鼓勵農友多加運用農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」記錄受災情形，以利後續審查。縣府團隊將與中央及地方各單位攜手合作，協助農友早日恢復耕作，穩定生計，共同守護花蓮農業的安全與韌性。

