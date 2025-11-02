　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風+洪災！花蓮壽豐西瓜納入災害救助　每公頃6萬2千元

▲▼花蓮縣府農業處再次會同相關單位前往現地勘查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府農業處再次會同相關單位前往現地勘查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受颱風樺加沙豪雨影響及馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成光復鄉、鳳林鎮嚴重水患，農作受災範圍廣泛。花蓮縣政府農業處日前再次會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署前往現地勘查爭取中央支援。經農業部核定後於10月31日公告壽豐鄉草鼻段西瓜為辦理114年樺加沙颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

▲▼花蓮縣府農業處再次會同相關單位前往現地勘查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府持續與中央單位密切協調，爭取更多資源，並隨時掌握地方實際需求，協助受災農友辦理各項補助及復耕事宜。她提醒，符合申請資格的農民可自11月1日起至11月14日止（若最後一日逢假日則順延至次一上班日），攜帶相關文件至土地所在地公所申請現金救助或低利貸款受災證明，以確保自身權益不受影響。

▲▼花蓮縣府農業處再次會同相關單位前往現地勘查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯指出，本次公告西瓜救助額度每公頃6萬2,000元，救助對象須為實際從事農作生產之農民，並且災損率達20%以上，方可依規定申請。縣府也提醒，長期作以同曆年、短期作以同產季為限，每項作物僅得申請一次救助。

徐榛蔚再次強調，花蓮縣政府將持續關注受災地區農業復原與生產需求，協助基層公所加強勘查與拍照取證工作，並鼓勵農友多加運用農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」記錄受災情形，以利後續審查。縣府團隊將與中央及地方各單位攜手合作，協助農友早日恢復耕作，穩定生計，共同守護花蓮農業的安全與韌性。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」
快訊／道奇11局上開轟！　5比4超前藍鳥
快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規
快訊／台中山區驚見偷養6頭山豬　秒列高風險場域
酸粿粿1舉動「博婆媽同情」！　陳沂：我們講法律的
快訊／山本由伸挺過滿壘危機！　G7進入延長賽
快訊／道奇面臨得點圈危機　山本由伸來了！
周玉蔻：綠營再不處理林岱樺　2026會被大屠殺剩1縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

嘉市醫療到府服務計畫成果發表　串聯醫院社區照護系統守護市民

聖馬爾定醫師宋茂林化身藝術家　展出釉上彩瓷繪作品

颱風+洪災！花蓮壽豐西瓜納入災害救助　每公頃6萬2千元

職棒選手徐若熙分享復健經驗　嘉義長庚運動醫學研討會熱烈舉行

林岱樺造勢晚會籲「接民調電話答28歲」網炸鍋　對手反應曝

髓緣善恩32！2千人見證骨髓捐贈奇蹟　捐與贈初相見淚中帶笑

桃園問政犀利兩戰將議員　「毛起來拍短影音」談寵物眼裡都是愛

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

嘉市醫療到府服務計畫成果發表　串聯醫院社區照護系統守護市民

聖馬爾定醫師宋茂林化身藝術家　展出釉上彩瓷繪作品

颱風+洪災！花蓮壽豐西瓜納入災害救助　每公頃6萬2千元

職棒選手徐若熙分享復健經驗　嘉義長庚運動醫學研討會熱烈舉行

林岱樺造勢晚會籲「接民調電話答28歲」網炸鍋　對手反應曝

髓緣善恩32！2千人見證骨髓捐贈奇蹟　捐與贈初相見淚中帶笑

桃園問政犀利兩戰將議員　「毛起來拍短影音」談寵物眼裡都是愛

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

金曲歌后變「最美媽媽桑」曖昧郭子乾　《整形過後》卡司集結三金

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

地方熱門新聞

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

南大127周年聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

表揚績優導護志工與愛心服務站公私協力打造學童安全守護網

更多熱門

相關新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！氣象專家林得恩表示，輕度颱風海鷗西飛，無害繞過，「當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班」；新擾動增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱，由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察。

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

關鍵字：

颱風洪災壽豐西瓜災害救助公頃

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／G7道奇戰藍鳥進入延長賽

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面