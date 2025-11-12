還有3500人沒領！花蓮重陽節敬老禮金倒數　把握最後期限

▲花蓮縣各公所發放敬老禮金資訊一覽表，尚未領取者把握機會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府發放重陽節敬老禮金自114年9月30日開跑至今，已有4萬5,790人透過匯款方式成功領取；2萬1,496人由公所發放領取，總計已有6萬7,286人受惠。其中，因帳戶凍結、警示、停用等因素遭退匯共計50人，已委由各鄉（鎮、市）公所協助辦理改由現金發放，初估尚有3,500人尚待領取。

花蓮縣政府提醒申請匯款入帳者，可攜帶存摺銀行補登以確認款項是否入帳，若未入帳者請於114年11月28日前逕洽戶籍地之公所確認是否退匯改領現金發放並可於現場領取重陽禮金。

領取現金者，請攜帶身分證、印章至戶籍地公所指定地點領取，時間依各鄉鎮（市）公所公告截止日為主，如未能在期限前到指定地點領取者，請於今年11月28日前盡速至戶籍地公所領取，逾期則無法保留。

花蓮縣政府特別提醒，部分鄉鎮（市）公所陸續於11月10日至11月14日截止領取，敬請民眾盡速領取。

花蓮縣政府為避免長者奔波勞苦，自112年起提供轉帳匯款服務增加領取敬老禮金之便利性與即時性，同時鼓勵長者多利用匯款轉帳之方式領取，縣府自114年9月30日起同步受理115年度敬老禮金匯款轉帳申請，長者可自行至本府社會處網站下載「花蓮縣政府重陽節敬老禮金匯款申請書」，並檢附身分證正反面影本及存簿封面影本掛號郵寄、親自繳回戶籍所在地公所辦理申請作業，或親至戶籍所在地公所索取紙本申請書辦理，皆予以受理。

如帳戶有更動、異常等情形，請主動聯繫各鄉鎮(市)公所或花蓮縣政府社會處福利科。