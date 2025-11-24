　
地方 地方焦點

執行署嘉義分署攜手社福　助欠稅生活困頓外籍男度難關

▲▼ 身障外籍男積欠牌照稅存款遭扣生活困頓　 嘉義分署與社福單位聯手關懷助渡難關 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

▲身障外籍男積欠牌照稅存款遭扣生活困頓，執行署嘉義分署與社福單位聯手關懷助渡難關 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

旅居台灣逾20年的美籍龍姓男子，因積欠牌照稅逾6萬元未繳被移送行政執行署嘉義分署強制執行。執行人員查扣龍男存款後徵起部分欠稅，惟義務人因存款被扣以致生活陷入困境，執行人員深入調查生活狀況後隨即通報轄區社會局協助，嘉義分署柯怡伶分署長親赴探視並捐贈慰問金與物資，展現公部門暖心作為。

行政院強調推動「五打七安」政策，強力打擊五打即黑、金、槍、毒、詐；確保民眾治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安七安。外籍人士因車輛欠稅被強制執行以致生活窘困自為社會治安隱憂。本案龍男旅居台灣多年，持有永久居留證，欠稅車輛原登記於前妻名下，離婚後由龍男繼續持有，名下車輛數年間積欠牌照稅逾6萬元，嘉義分署依法執行，扣得其銀行帳戶存款1萬5,000元。龍男不諳中文且不瞭解我國稅務相關法規，於存款被查扣後透過銀行人員向嘉義分署陳情，表示雙腳因車禍導致行動不便，目前失業中，存款遭扣後生活陷於困頓。

▲▼ 身障外籍男積欠牌照稅存款遭扣生活困頓　 嘉義分署與社福單位聯手關懷助渡難關 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

承辦書記官聽聞情況後，除向其解釋相關稅務與執行程序外，同時主動將其困境通報臺南市政府社會局啟動社會救助機制。嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，日前柯分署長率同分署同仁，前往義務人住處關懷訪視，致贈慰問金8千元及生活物資；臺南市政府社會局社工人員同行，除提供食品與罐頭等物資援助外，也告知申請政府社福補助身心障礙鑑定程序，希望透過嘉義分署和社政單位的關懷，將溫暖傳遞給隻身在臺的龍男，龍男對於嘉義分署與社會局的即時關懷深受感動，當場一度哽咽表示，雖身在異鄉，仍感受到臺灣公部門的人情溫暖。

▲▼ 身障外籍男積欠牌照稅存款遭扣生活困頓　 嘉義分署與社福單位聯手關懷助渡難關 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

行政執行署向來秉持公義與關懷的核心價值為民眾提供多元服務，積極追繳滯欠大戶落實公權力固為法定職責，但在執行過程中亦重視人性關懷，對於弱勢的義務人，除以同理心寬緩分期繳納外，將持續結合社會資源，轉介社福機構或通報地方政府相關單位，提供協助度過難關，落實「執行有愛、公義無礙」的核心理念。

