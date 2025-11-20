社福第一卻幸福度吊車尾　蔡宗豪點出台南「單項亮眼、整體失衡」困局

▲台南市議員蔡宗豪在總質詢指出，台南在多項指標敬陪末座，呼籲市府正視市民真正需求。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《天下雜誌》公布最新「幸福城市大調查」，台南市在六都中排名第六、全台第十二，整體競爭力敬陪末座，唯一亮眼的是「社會福利」奪下六都第一，但其餘六大指標全數落後，形成「社福強、其他弱」的明顯失衡，市議員蔡宗豪質詢指出，市府把社福當亮點，卻換不到市民滿意度，「六都第一的社福，卻是六都最後的滿意度，這不是很諷刺嗎？」



蔡宗豪指出，市民的不滿並非無理，而是政府把「不便」當成習慣。他建議市府重新檢討長者福利制度，包括逐步取消健保排富政策，讓高齡人口六都第二的台南能更接近普惠照顧。他也提到敬老卡應擴大交通使用範圍，特別是納入計程車補助，「夜間、雨天、偏遠地區，長輩叫不到車，談什麼宜居？」



經濟指標部分，台南依然敬陪末座。每戶可支配所得中位數僅86萬元、每人消費支出僅27萬元，都是六都最低。醫療衛生表現同樣不理想，市府投入的醫療保健支出占總預算不到2%，在六都中墊底。蔡宗豪指出，多元共融更是最弱項，女性晉任簡任官比例不足，「台南的性別平權，是不是被忽略太久？」



面對議會質疑，市長黃偉哲坦言，「社福以往都是被罵最兇的，能拿第一我自己也很意外。」他表示，未來會把部分統籌分配稅款挹注社福預算。至於外界提到取消健保排富由市府負擔，他直言「不知道林俊憲的錢從哪裡來」，強調此議題不是黨派之爭，「是講道理」。



蔡宗豪最後呼籲，市長任期已近尾聲，不該因「最後一年」就放鬆，而是要正視台南在六都中的落後位置。他要求市府提出具體改善策略，在產業、醫療、共融三大領域同步補強，「不能只靠一項社福漂亮成績撐全局，市民要的是感受得到的幸福。」