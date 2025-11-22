災後補助還沒發！太保5代表要求加速「追加預算案」三讀

▲5位太保市民代表會代表呼籲大會加速審議災後振興金追加預算案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義太保市民代表會多位代表今（22日）共同發出聲明，呼籲大會加速審議攸關市民權益的「災後振興金追加預算案」及「各里災後復原經費追加預算案」等重大議題，強調相關預算若未完成三讀，市公所依法就無法發放補助，盼能在會期於11月24日結束前順利完成程序，讓災後補助及明年度總預算儘速落地。

五位代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田、周玉岸指出，本次定期會倒數階段，仍有三大關鍵預算尚未審議，包括民眾高度關注的災後振興金與各里復原經費。他們強調，預算應依序逐條審查，不應遭刻意拖延，更不能因個別意見干擾程序，否則恐影響市政建設與災後重建進度，造成市民的觀感不佳。

針對部分代表對外宣稱「不需三讀就能發放」、「預算已通過但公所不發」等說法，五位代表也嚴正駁斥為錯誤資訊，強調「預算未完成三讀就不能執行」是最基本的法律程序，呼籲勿以不實言論誤導市民。他們表示，將持續監督預算審議，並捍衛太保市民應得的補助，盼大會秉持公義與效率，讓振興金與各項復原經費盡快到位，協助災後居民安心重建生活。