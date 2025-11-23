　
地方 地方焦點

「水上拜訪水上」　台日雙城跨國首度農業外交交流成功

▲▼ 日本群馬縣水上町率團拜訪嘉義縣水上鄉打造「水上 × 水上」跨國友誼新頁 交流農產、觀光與地方治理 。（圖／水上鄉公所提供）

▲日本群馬縣水上町率團拜訪嘉義縣水上鄉打造「水上 × 水上」跨國友誼新頁 交流農產、觀光與地方治理 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本群馬縣水上町阿部賢一町長一行人於11月20日專程前往嘉義縣水上鄉交流考察，在立法委員蔡易餘、水上鄉長林緗亭、水上農會林滄賢總幹事、嘉義縣議員江佩曄、黃榮俊，以及水上鄉民代表會王國智主席的陪同下，深入了解水上鄉的人文地景、農特產與地方發展。此次行程在水上鄉公所與水上鄉農會的安排下，順利參訪 青木堂木瓜園，展開兩地首次正式的農業外交交流。

▲▼ 日本群馬縣水上町率團拜訪嘉義縣水上鄉打造「水上 × 水上」跨國友誼新頁 交流農產、觀光與地方治理 。（圖／水上鄉公所提供）

水上町以草莓、溫泉與雪景聞名，而水上鄉則擁有木瓜、仙草與北回歸線等特色資源。參訪過程中，阿部町長提到：「水上町也是農業為主的城市，但沒有木瓜，第一次親自走進木瓜園很好奇生長方式非常開心。」雙方並就農產特色、品牌行銷、觀光與青年發展等議題熱烈交換意見。

水上鄉長林緗亭表示，水上鄉有的木瓜、仙草、北回歸線，水上町沒有；水上町有的草莓、溫泉、雪景，水上鄉也沒有。兩個『水上』互補而且相映成趣，更值得常常交流。」

▲▼ 日本群馬縣水上町率團拜訪嘉義縣水上鄉打造「水上 × 水上」跨國友誼新頁 交流農產、觀光與地方治理 。（圖／水上鄉公所提供）

林緗亭謝謝江佩曄議員牽起這條線，也肯定與青木堂開放果園合作首次辦理的對外交流任務，現場更讓水上町同仁品嚐當季木瓜、木瓜牛奶冰沙以及青木瓜絲。在農會及代表會的協助下順利完成，為水上鄉的國際友好打下重要基礎。

簡報會中更安排日方品嚐「嘉義極光歐若拉」與「仙草美食」，獲得高度肯定。立法委員蔡易餘也表示，明年將率嘉義水上代表團前往群馬縣水上町進行回訪交流，讓台日友好在「水上」之間更進一步推展。

▲▼ 日本群馬縣水上町率團拜訪嘉義縣水上鄉打造「水上 × 水上」跨國友誼新頁 交流農產、觀光與地方治理 。（圖／水上鄉公所提供）

此次水上町來訪，不僅串起兩地「水上拜訪水上」的深厚緣分，也讓水上鄉的農特產、地方文化被更多國際友人看見，象徵雙方友誼橋樑正式築起，未來將持續推動更多跨國合作與交流。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

水上鄉日本農業交流嘉義友好

