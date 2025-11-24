　
地方 地方焦點

馬太鞍堰塞湖水量剩潰決前0.34%！鋼便橋預計春節前通車

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府23日於萬榮前進指揮所召開鳳凰颱風第九次災後復原會議，由代理秘書長饒忠主持，中央駐地單位與地方公所皆到場報告復原進度，並就後續防災與復建作業進行討論，加速災後各項工程推動，讓受災地區儘速恢復正常生活。

中央林業及自然保育署花蓮分署表示，今日上午7時監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖湖區面積8公頃、蓄水量30.7萬立方公尺，為9月23日溢流前的0.34%，河道無阻塞情況，目前正常溢流中。公路局東區養護工程分局也說明，馬太鞍溪鋼便橋部分，目前持續辦理鋼柱打設及臨時橋面施工，預計於115年1月底完成於春節前通車。

環保局指出，持續針對萬榮鄉及鳳林鎮等之部落聚會所、民宅前排水溝及民宅內清出之廢棄物等作清運，用人力92名、機具96輛，泥沙及廢棄物清運量達19,654噸，清除住戶淤泥2戶、拆除1戶，並清除道路淤泥約150公尺、清溝約30公尺，掃街作業及側溝清淤，預計11月25日完成。臨時堆置場土方移除，預計11月28日完成，依現況做滾動式修正。

建設處表示，長橋排水台9線（6K+600-7K+800），1200公尺處，已於昨日完全清淤，目前透過開口契約持續針對長橋排水花45（8K+100-8K+852)，752公尺，已於水利科及土木科兩側共同辦理，預計11月25日可完全清淤。農田淤泥的部分，未來將與中央農業部討論，規劃是否需清除或是就地改良後復耕，後續將申請專案經費處理。

農業處也提到，長橋排水野溪支線總長約200公尺，已清除完成。另辦理公墓以上長度約550公尺溝渠，今日再加派機具計10部怪手進行清淤，累積施工進度約達400公尺，預計11月25日前完成渠道清淤。

花蓮縣政府仍依林保署監控馬太鞍溪堰塞湖變化及降水之最新通報，提醒民眾注意相關資訊，避免進入危險區域，確保自身安全。
 

相關新聞

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

台南鐵路地下化工程如火如荼展開，隧道主結構工程日前完工，立法院交通委員會今(20日)赴台南考察交通建設，交通部表示，目前南鐵地下化施工進度約79%，台南車站結構工程已完成，第一階段通車目標將於115年12月啟用地下路段和台南地下車站，新設林森站及南台南站則將分別於118年9月及119年9月啟用。

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

桃鐵地下化「3永久站」還沒發包　內壢臨時軌明年起2階段切換

桃鐵地下化「3永久站」還沒發包　內壢臨時軌明年起2階段切換

馬太鞍堰塞湖紅色警戒　她曝最大問題：內水難排出

馬太鞍堰塞湖紅色警戒　她曝最大問題：內水難排出

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

