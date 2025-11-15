馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

▲▼馬太鞍溪堰塞湖水位持續下降，較11月10日的蓄水量減少131萬立方公尺。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖水位持續下降！根據林業及自然保育署花蓮分署空拍及監測顯示，堰塞湖面積約8公頃，蓄水量降至約33.7萬立方公尺，較11月10日的蓄水量減少131萬立方公尺；另13日新形成的「堰塞湖3」，目前僅剩15萬立方公尺。兩個堰塞湖量體皆已明顯縮小且持續溢流，溢流口及兩側邊坡無崩塌或堵塞情況，下游河道水位持續穩定下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林業及自然保育署花蓮分署表示，依據今日10時最新監測資料顯示，堰塞湖蓄水量降至約33.7萬立方公尺，約為9月23日溢流前的0.37%、水位累計下降132.3公尺。整體而言，9月25日至11月15日僅觀測到局部崩塌，尚無整體邊坡滑動跡象。不過，溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂，未來若遇地震或豪雨，邊坡仍可能滑動並再次阻塞河道。

▲▼「堰塞湖3」自13日開始溢流後，蓄水量已減至約15萬立方公尺。

此外，11月13日凌晨溢流口下游約700公尺處右岸邊坡崩塌，形成壩高約40公尺的「堰塞湖3」，同日午後開始溢流後，截至15日10時蓄水量減至約15萬立方公尺。花蓮分署評估，若堰塞湖3於1小時內潰決，可能產生約80 cms 洪峰，使下游大馬堤防及馬太鞍溪橋水位分別上升約9公分、11公分，且經水利署確認已完成防堵措施後，將不會再流入明利村。

花蓮分署將持續監控堰塞湖並掌握降水預報變化，必要時將依據警戒機制及時發布通報單、細胞廣播簡訊等災害預警，呼籲民眾留意相關安全資訊，避免進入危險區域，以確保安全。