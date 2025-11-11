桃鐵地下化「3永久站」還沒發包　內壢臨時軌明年起2階段切換

▲桃園鐵路地下化後內壢站東出入口願景圖。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園鐵路地下化施工邁入高峰期，每天有1.9萬旅次的內壢站為騰出動線和空間進行後續內壢地下永久車站施工，預計明年3月第一階段臨時軌切換，117年9月第二階段臨時軌切換，再進行永久站施工，目前桃醫、鳳鳴、內壢等永久站皆尚未發包。據規劃，桃鐵地下化預計122年1月第一段通車，123年9月第二階段通車。

桃鐵地下化工程持續推進，其中日運量達1.9萬的內壢站為了維持營運服務，施工面臨「穿衣服改衣服」困境，為騰出動線及空間供後續內壢地下永久車站施工，須辦理2階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋，新建跨站天橋及電梯等設施預計今年12月28日前啟用，電扶梯預計明年2月啟用。

▲內壢站新建跨站天橋今年底啟用。（圖／鐵道局提供）

鐵道局北部工程分局副分局長王村竹表示，內壢站預計明年3月進行第一階段臨時軌切換，之後施作海側連續壁、逆打版等工程，預計海側臨時軌完成後，117年9月進行第二階段臨時軌切換，後續才能進行內壢永久站施工，桃園鐵路地下化工程第一階段包括鳳鳴、桃園、內壢、中壢、平鎮等車站，預計122年1月通車啟用，中路、桃園醫院、中原等三個通勤站預計123年9月通車。

由於桃園市長張善政昨(10日)指因通膨、缺工、缺料等因素，工程成本預估將增加769億元，中央尚未正式核定追加經費。對此，鐵道局副局長劉雲生表示，針對桃園鐵路地下化修正計畫和新增769億元經費，交通部已經跟桃園市政府開過幾次協商會，按照中央分擔75%、地方分擔25%比例報到行政院，仍待行政院最後核定，預期近期就可以獲得核定，目前未聽說經費會受到新財劃法影響。

▲鐵道局說明桃園鐵路地下化工程進度。（圖／記者李姿慧攝）

桃園鐵路地下化計畫109年9月奉行政院核定，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，將改建3座既有車站包括桃園、內壢、中壢站，新建5座通勤車站包括鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮，目前整體計畫進度達33.83%，比原本預期進度落後，其中桃醫、鳳鳴、內壢等永久站皆尚未發包。

以內壢站為例，原本應該112年發包，因經費不夠修正計畫，待修正計畫核定後，將可進行發包，內壢站原定通車期程為118年，將因此延後4年至122年1月通車。

鐵道局表示，內壢、鳳鳴(永久站)、桃醫三座車站因原計畫經費不足，唯內壢站臨時軌工程已先行啟動，且在計畫施工排程上非屬要逕工項，但這3個站的標案的細部設計、招標文件都已完成，待修正計畫通過後即可發包及開工。這些進度都會貢獻到計畫進度的計算裡面。另鳳鳴臨時站也已在去年啟用。

鐵道局指出，桃園鐵路地下化工程全線在極為有限的用地空間內施工，且為能維持鐵路正常營運，故須辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，尤以車站切換更為繁複困難。面對施工期間可能造成旅客若干不便，鐵道局與施工團隊將持續和台鐵公司進行溝通協調及優化旅運設施，並落實交通維持與環境保護措施，以期降低對民眾乘車與日常生活的影響。