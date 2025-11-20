　
    • 　
>
台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

▲▼立法院交通委員會邀交通部長陳世凱視察台南車站月台層施工進度。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會邀交通部長陳世凱視察南鐵地下化及台南站月台層施工進度。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台南鐵路地下化工程如火如荼展開，隧道主結構工程日前完工，立法院交通委員會今(20日)赴台南考察交通建設，交通部表示，目前南鐵地下化施工進度約79%，台南車站結構工程已完成，第一階段通車目標將於115年12月啟用地下路段和台南地下車站，新設林森站及南台南站則將分別於118年9月及119年9月啟用。

「台南市區鐵路地下化計畫」肩負台南車站地區都市更新發展、消除鐵路對市區之阻隔、整合都會區運輸系統的任務，是重要的鐵路交通建設。計畫全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，除將台南車站改建為地下站外，並新增林森、南台南等2處地下通勤車站；沿線有9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵等共23處橫交立體設施，也將在鐵路地下化後消除。

立法院交通委員會今天考察台南地區交通建設，由鐵道局簡報說明台南鐵路地下化施工進度，以及C212標台南車站站體工程、C213標隧道工程等施工現況，由於「台南市區鐵路地下化計畫」工程自106年起陸續開工，相關土建主體工程及系統機電工程均已發包並持續施工中，截至114年10月底整體進度約79%。

其中C212標台南車站結構工程施作完成，目前主體結構已全數施作完成，車站內軌道鋪設及導電軌安裝也施作完成，依工程進度全面開展站體裝修、機電設備安裝等作業。

▲▼交通部長陳世凱與立委現勘南鐵林森站路段地下化工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱與立委現勘南鐵林森站路段地下化工程。（圖／交通部提供）

交通部表示，C213標隧道工程為符合115年12月底通車期程，各單位透過滾動式檢討工進，積極投入趲趕資源，目前主體結構已全數施作完成，隧道內軌道及導電軌工程，依工程進度全面開展鋪設、安裝等作業。

針對後續通車時程，交通部指出，115年12月軌道切換將至地下通車及啟用台南地下車站，至於新增設之林森站及南台南站則分別訂於118年9月及119年9月啟用，120年3月整體計畫完工。

交通部長陳世凱則指示，務必於115年12 月底前完成台南鐵路地下化第1階段通車，期許能早日通車讓市民生活更加便利。

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！海洋古生物課程親子學習熱

左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！海洋古生物課程親子學習熱

台南左鎮化石園區今年11月推出的「化石知識家—海洋古生物」系列課程一上線就被秒搶，五梯次每梯30人全數額滿，熱度直接衝破園區預期，活動結合專題講座、化石採集與多項DIY，以遠古魚類、巨齒鯊、中生代海爬類為主題，帶領民眾走進那片早已沉睡的遠古海洋。

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局打進新藍海市場

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局打進新藍海市場

控「搞軌」　波蘭關閉俄國領事館

控「搞軌」　波蘭關閉俄國領事館

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

