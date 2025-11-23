足球飛進觀眾席！日球迷「遭砸頭」擔架抬出場　日乙聯盟驚魂

記者王佩翊／編譯

日本職業足球乙級聯賽（J2）23日大宮松鼠對戰德島漩渦的比賽中，發生球員踢球意外砸傷觀眾的驚險事件。當時德島前鋒盧卡斯·巴塞洛斯（Lucas Barcellos Damasceno）在邊線附近爭球時，意外將球踢進觀眾席，擊中現場一名球迷。醫護人員隨即入場，並使用擔架將傷者抬出場外檢查。

根據《日刊體育》報導，大宮松鼠23日對戰德島漩渦的比賽中，當時德島領先1分，前鋒盧卡斯·巴塞洛斯在右側邊線附近與對手爭球時，因衝撞力道過猛跌出場外，情急之下踢出的足球，卻以強勁弧度直接飛入觀眾席。

當時現場一名疑似大宮松鼠的球迷被球擊中，原本比賽一度繼續，但觀眾緊急向主審表示，情況危急，比賽因此暫停。而醫護人員立即進場，用擔架將傷者送醫檢查。巴塞洛斯見狀後向觀眾席頻頻道歉，神情相當懊悔。

這起意外也引發現場球迷強烈不滿，大宮支持者對德島球員發出震耳欲聾的噓聲抗議。所幸經過醫師診斷，傷者僅有輕微腦震盪症狀，無大礙後在下半場重新回到座位觀賽。

大宮俱樂部事後證實，「該名觀眾因疑似腦震盪被送醫，但經會場醫師檢查後確認無礙，已於下半場返回座位。」