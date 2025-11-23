力挺首相高市！日在野黨魁表態「無須撤回發言」　怒批中國經濟施壓

▲國民民主黨黨代表玉木雄一郎力挺日本首相高市早苗，認為無須撤回發言。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院時提到「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，表示政府可行使集體自衛權，引發中國政府強烈不滿。隨後，中國再度對日本祭出水產品輸入禁令。對此，日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎表態力挺高市，強調首相並無撤回發言的必要，他批評中國以經濟方式施壓「缺乏正當性」。

根據日媒《產經新聞》，玉木雄一郎昨（22）日在東京接受媒體訪問時指出，首相高市早苗在國會上的答覆是基於現行法制框架，單純陳述「存亡危機事態」的可能性，「這只是法律上的解釋，並無過度延伸或挑釁」，因此認為外界要求首相撤回發言並不合理。

他強調，部分日本在野黨（日本共產黨、社民黨等）與中國政府要求高市撤回發言的聲浪，反而有助於升高區域緊張對立，「雙方都應該避免刻意挑動、避免將議題當作政治宣傳工具」。

玉木雄一郎也對部分國內外媒體的報導方式提出質疑，表示有媒體將「中國軍事攻擊台灣」與「日本行使集體自衛權」劃上等號。他解釋，「但那與實際情況完全不同」，呼籲媒體應更精準呈現政策與法律邏輯，以免造成國際間的誤解。

他也點出，歐美部分媒體也有相似的報導角度，使情勢更容易被錯誤解讀，「希望外界能進行更細緻的報導」。

▲總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了帆立貝，以行動力挺日本水產品。（圖／翻攝自X）

至於中國政府以高市早苗發言為由，本月19日通知日方暫停推進先前決定的日本水產品重新進口程序。對此，玉木嚴正批評這項措施「缺乏科學依據」，認為中國只能以經濟向日本施壓。他強調，中國今年6月才決定解除2023年8月福島核處理水排放後的水產品進口全面禁令，但此次卻又突然取消進口日本水產品，顯然是政治報復。

玉木雄一郎直言，中國此舉缺乏正當理由，反而凸顯其利用經濟手段介入政治議題，要求中國「應立即撤回」。

另一方面，玉木也特別感謝台灣21日全面解除2011年福島核災後針對日本食品的所有進口限制。他表示，台灣在日本面臨壓力時仍願意透過具體行動表達支持，「在困難時伸手相助，非常令人感激」。日本政府相關人士也指出，台灣的決定對受災地區農漁民具有象徵性的重大意義。