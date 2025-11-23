全球「最令人嚮往國家」出爐　日本這街區獲評地表最酷

▲英國知名旅遊期刊將日本評選為全球最令人嚮往的國家。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

全球超過20萬旅人投票選出最嚮往旅遊國家，日本睽違10年再度奪回冠軍，碾壓哥斯大黎加、加拿大等國。英國發行量最大的老牌旅遊期刊《Wanderlust》公布2025年讀者票選結果，指出日本以多元旅遊魅力、兼具創新與傳統的文化特色，吸引來自各國的旅客，再次成為全球最想造訪的目的地。

根據《Time Out》，英國旅遊雜誌《Wanderlust》每年舉辦「讀者票選獎」（Readers’ Choice Awards，RCA），本屆共有超過20萬名旅遊愛好者參與，票選出全球「最嚮往旅遊國家」榜單。今年冠軍由日本奪下，這也是日本自從十多年前後再度登頂。

官方指出，日本憑藉豐富且多元的旅遊類型，從海灘、山脈、綿延千百年的歷史文化到世界級主題樂園及國際大城市，滿足不同族群需求，長年保持高人氣。

《Wanderlust》分析，雖然東京、京都等大城市仍然是旅遊首選，但越來越多旅客開始探索更深入的地區，包括四國的自然海岸線、金澤的手工藝文化，甚至造訪日本偏遠島嶼，感受更接近日本文化源頭的旅行方式。雜誌指出，日本以「創新、精準與傳統」兼具的特質，最能打動帶著好奇心探索的旅人，也是旅遊回頭率居高不下的原因。

不只《Wanderlust》，東京神保町列也被《Time Out》為「全球最酷街區」，形容該地是世代東京知識分子的最愛聚會地點。東京同時入選該媒體2025年「全球最佳城市」榜單，突顯日本在旅遊魅力上的國際吸引力。

此次榜單第二名則由中美洲的哥斯大黎加拿下。該國以豐富的生態系、從北到南滿溢的野生動物資源著稱，更擁有《Time Out》評選的「全球最被低估目的地」——奧薩半島，被形容為全球最具代表性的生態冒險之一。第三名則是以自然景觀聞名的加拿大。

《Wanderlust》公布的前10大「最嚮往旅遊國家」依序為：日本、哥斯大黎加、加拿大、澳洲、秘魯、南非、美國、紐西蘭、巴西與厄瓜多，涵蓋多樣文化、生態及景觀特色，反映全球旅客旅遊口味日益多元。