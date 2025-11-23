李在明G20會晤馬克宏！邀明年訪韓　盼韓法升級「戰略夥伴關係」

▲南韓總統李在明與法國總統馬克宏進行會談。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明22日在南非約翰尼斯堡出席G20峰會期間，與法國總統馬克宏舉行雙邊會談，雙方同意強化從國防安全、人工智慧（AI）、航太到能源等多領域合作。李在明除表示，希望將韓法兩國關係升級為「戰略夥伴關係」，也正式邀請馬克宏明年適逢建交140週年之際訪韓；而馬克宏亦正面回應，表示計畫明年成行。

根據《韓聯社》，李在明在G20行程中與馬克宏於22日進行雙邊會談。兩人上次會晤是今年6月在加拿大G7峰會期間。李在明笑談當時兩人同座的畫面在南韓瘋傳，並以此為開場，形容南韓與法國之間一直維持著「特別的關係」。

李在明表示，期待此次會談能成為深化雙邊關係的重要契機，並明確提出希望將兩國關係提升為「戰略夥伴關係」。他也特別提到，韓戰期間法國曾派兵援助南韓，韓方至今仍心存感謝。此外，他說法國大革命不僅在全球具有影響力，也對南韓民主發展帶來深遠影響。

李在明指出，兩國應在文化、經濟、國防安全與尖端科技等各領域進一步強化合作。他在會談中具體提到，希望雙方能在國防產業建立互補合作，同時在AI與航太領域擴大交流。他亦表示，文化是雙邊關係的重要橋樑，期待透過文化合作創造更多新機會。

馬克宏則回應，對於再度與李在明正式會談感到高興，並強調法韓兩國可在安全、AI、航太、核能、再生能源與量子科技等多項領域展開合作。他也感謝南韓在烏克蘭議題上維持明確且一致的立場，希望明年輪值G7峰會主席國的法國，能與南韓在各項全球議題上持續密切合作。

在會談中，李在明正式邀請馬克宏訪韓。他表示，原先規劃今年9月的訪問未能成行，但明年適逢韓法兩國建交140週年，是極具意義的一年，希望馬克宏能正式訪韓。馬克宏隨即回應，會為明年的訪韓行程做準備。李在明則表示「會在南韓等候」。