南韓總統李在明最快下月「搬回青瓦台」　國防部搬家需花費5億元

▲南韓國防部即將遷回位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統辦公室即將於下個月再度遷回青瓦台！隨著尹錫悅時代因緊急戒嚴與罷免而宣告落幕，南韓總統李在明計畫將辦公室重新遷回青瓦台，預計總統與幕僚辦公室最快將於12月中旬完成搬遷。至於南韓國防部，則是遷回目前位於首爾龍山的總統辦公室。光是南韓國防部的搬遷費用，就高達近240億韓元。

根據《韓聯社》、《News1》，隨著南韓總統辦公室確定最快將於12月中旬遷回青瓦台，原本位於首爾市龍山區的總統辦公室整棟大樓的用途，再度受到外界關注。據悉，2022年5月時任南韓總統尹錫悅將辦公室撤出青瓦台時，該棟10層樓建築原本是南韓國防部所用。因此，南韓國防部將在李在明遷回青瓦台後，重新遷回首爾龍山。

南韓國會國防委員會國會議員姜大植（國民力量）今（23）日指出，隨著李在明完成青瓦台搬遷，國防部、聯合參謀本部勢必得遷回原址，也因此明年度國防部預算必須增額238億6000萬韓元（約新台幣5億900萬元），作為國防部的「搬家費用」。

▲時隔3年7個月，南韓總統辦公室將再度遷回青瓦台。（圖／VCG）

在這筆搬家費用中，便包括電腦網路與視訊裝備等基礎設施重建費用133億韓元、冷暖氣與消防設施維修工程65億6000萬韓元、貨物搬遷費40億韓元，目前這筆費用已在國會國防委員會預算審查階段反映，即將面臨預算決算特別委員會的審查。

報導指出，南韓國防部總部大樓原本位於首爾市龍山區（現總統辦公室），為2003年啟用的10層樓大樓，不過隨著尹錫悅政府2022年5月將總統辦公室從青瓦台遷離至此處，導致國防部必須遷至聯合參謀本部，和聯合參謀本部共用同一棟建築，受到空間不足等影響，國防部的部分單位只好遷移至他處。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓總統辦公室關係人士曾於11日透露，目前正在針對青瓦台內部設施進行最後的維安確認工作，預計最快將於12月中前後完成搬遷。韓媒《中央日報》則指出，最快將於12月8至14日遷入青瓦台。一旦完成搬遷工作，則是總統辦公室時隔3年7個月重返青瓦台。