中國遊客不來！日店家「業績沒下滑」　飯店影響大：希望快平息

▲東京涉谷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京涉谷。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」相關發言引發中國不滿，北京並建議公民暫緩赴日旅遊，引起外界擔憂日本觀光業可能受創。不過東京部分店家表示，短期內營收尚未明顯受到衝擊，但高度依賴中國旅客的旅宿業者已開始感到壓力。

《中央社》報導，中國長年是日本最大旅客來源國，而且中國觀光客在日消費金額平均比其他地區高出約22％。不過，在東京淺草經營珠寶店的店長伊藤椎名受訪時說，雖然近期中國客減少，反而讓日本本地顧客有更多時間與空間消費，「我們的業績並未下滑」。淺草為知名觀光地區，他平時有半數客人來自中國。

東京銀座一間爆紅烏龍麵店的店長山本由紀也指出，中國發布旅遊警示後的這幾天，營收並未立即轉弱。他估計平日排隊客人中約有一半是中國觀光客，「如果客人減少，當然會失望，但還有日本常客支持，所以不會太悲觀。」

相較之下，中國旅客占比高的旅宿業已出現明顯影響。愛知縣老字號旅館「蒲郡旅館」社長竹內惠子表示，近期陸續接獲中國旅行社取消訂房通知，「我們的客人有五到六成是中國遊客」，她坦言情勢令人擔心，「希望盡快落幕，但看來還要一段時間。」

中國方面，上海某旅行社經理吳偉國表示，目前「最受衝擊的是團體旅遊」，約九成的中國團客要求取消赴日行程並退費。但他認為這屬短期現象，「中國旅客仍嚮往東京，日本服務品質好、購物價格合理……中國人還是會想去日本。」

11/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

