高市掀中日外交戰　彭博分析「2022年這件事」是轉捩點

日本首相高市早苗近日在國會強調，若中國以武力奪取台灣，將構成日本的「存立危機事態」，此番挺台言論引發北京強烈反彈。不過，外媒分析指出，早在2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台後，日本民眾與政界的國安觀念就已徹底轉變，甚至促使東京決心大規模擴軍，開啟戰後最大規模的防衛重整。

裴洛西訪台引爆連鎖效應 飛彈落入日本經濟區成「警鐘」

根據《彭博》報導，裴洛西（Nancy Pelosi）在2022年8月旋風式造訪台灣，成為25年來首位訪台的美國高層政治人物。當時外界預期中國會強烈反制，果不其然，北京隨後大幅升高軍事行動，多次跨越台海中線，甚至發射彈道飛彈穿越台灣上空、落入日本專屬經濟區（EEZ）。

日本前防衛省官員小木洋人回憶指出，「那一刻對日本民眾來說是個警訊。」他表示，事件發生後，日本社會普遍意識到區域安全環境的劇變，年底時已普遍支持政府重新檢視國安戰略，「從那時起，日本社會的防衛共識就徹底改變」。

民意轉向支持擴軍 國防預算破「1%天花板」

根據《朝日新聞》2022年5月民調顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，超過六成日本民眾支持強化國防，創歷史新高；而在中國飛彈落入日本經濟海域後，相同比例的民眾贊同日本擁有「反擊能力」（counterstrike capabilities）。

隨著輿論改變，國會對防衛預算的反對聲音明顯減弱。2022年底，日本政府通過新版《國家安全戰略》、《國防戰略》與《防衛力整備計畫》三份關鍵文件，明定中國是空前最大的戰略挑戰，並規劃在五年內將國防支出提高至GDP的2%，打破長達數十年的1%限制。目前國防支出約為1.8%，但目標在2027年達成北約（NATO）水準。

企業同步覺醒 成立經濟安全部門應對中國風險

學習院大學（法學教授、地緣經濟學研究所研究員江藤名保子指出，2022年同樣是日本企業的覺醒時刻。許多大型企業在那之後紛紛成立「經濟安全部門」，截至2024年初已有超過38%的企業設置相關單位，以因應中國帶來的供應鏈與情報安全風險。

高市早苗續推防衛強化 民意支持創20年新高

在這樣的社會氛圍下，高市早苗於11月7日國會答辯時指出，若中國對台動武，可能構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」，顯示日本對台海情勢的警覺已不再停留於觀望層面。

中國外交部隨即批評此言「嚴重挑釁」，並採取經濟報復措施。然而在日本國內，高市的支持率反而攀升至約70%，創下自小泉純一郎以來最高紀錄。

《彭博》分析，裴洛西當年訪台時，恐怕難以預料這趟行程會在日本掀起如此深遠的國安變革。江藤名保子直言，「當我們回顧2022年，會發現那是日本邁入新時代的轉折點。」