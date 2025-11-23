　
國際

高市早苗堅守「台灣有事論」　中致函聯合國怒批日

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗遲未撤回「台灣有事即日本有事」的相關言論，引發中國持續升高外交反制。中國常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres），嚴詞批評高市談話，並警告若日本武力介入台海，將構成侵略行為，北京將依《聯合國憲章》行使自衛權。該函同時被要求作為聯合國大會正式文件，散發給192個會員國。

根據中國駐聯合國代表團官網，傅聰在函中指控，高市早苗的涉台言論屬「1945年日本戰敗以來，日本領導人首次對中國發出武力威脅」，嚴重衝擊中方核心利益、違反國際法與國際關係基本準則，並破壞戰後秩序。他稱此舉是對14億中國人民與曾遭日本侵略的亞洲各國的「公然挑釁」。

傅聰重申「台灣是中國神聖領土」，強調若日本膽敢武力介入台海局勢，即屬侵略行為，北京將依國際法與《聯合國憲章》行使自衛權，以捍衛主權與領土完整。他也再度批評日本「根本沒有資格」成為聯合國安理會常任理事國。

此舉被視為中國在國際法律層面「先禮後兵」策略的一環，藉由將函件列為大會正式文件爭取國際支持，並建立法律論述基礎，使北京未來若采取行動，不需透過安理會授權即可主張合法性。有消息指出，過去台海緊張時期中國也曾致函聯合國；然而，此次未如往例公布全文。

中國官媒《人民日報》昨日亦再刊「鐘聲」評論文章，指責高市錯誤言行已「毒化中日關係」，並讓日本民眾為其政治野心「付出代價」。評論警告，若日方仍拒不悔改甚至「一錯再錯」，北京將「不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施」。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光
把握好天氣！　明雨區擴大
美提出俄烏和平方案！烏克蘭面臨痛苦抉擇　川普：非最終方案

高市早苗台灣日本中國聯合國

