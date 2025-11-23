　
5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

▲東京人口多，組成複雜。（圖／載自pixabay）

▲東京人口多，組成複雜。（圖／載自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台灣人愛去日本，但有網友近日分享，自己睽違5年再訪日本卻感受到明顯變化，不少行為模式讓他直呼「日本越來越像台灣」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文，這次重返日本原以為能再度感受2019年前的秩序與純樸氛圍，卻觀察到許多不同於過往的景象，包括在街上邊走邊吃的人變多、電車內大聲談話的乘客增加，街邊偶爾可見隨意棄置的垃圾等，讓他驚訝日本似乎有些改變。他也提到，日本街道仍整潔舒適，而且少有巨型廣告帆布，視覺感依舊良好。

原PO指出，外籍移工明顯增加，不論便利商店、餐廳、商場都能見到來自台灣、越南、尼泊爾、印度等地的店員。至於日本人邊走邊吃及車廂內大聲交談的情況，也比他過去旅程所見更多。

貼文引來許多網友分享自身經驗，有人認為這些現象早已存在，「在京都看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「上在上野地上沒有那麼乾淨，地鐵站內的垃圾桶也一堆沒分類的垃圾爆出來。我覺得北捷的環境還更乾淨。」

也有人持不同意見，認為原PO可能只是這次剛好遇到，「2019就有這些狀況了」、「東京、大阪本來就比較雜」、「你說的四點，我2019去日本就有遇到過了耶，可能你之前去都沒遇到過吧」、「日本一直以來外國店員都很多，電車下班下課時間以外還是很安靜，路邊的垃圾是集中區，不是隨意棄置，邊走邊吃確實是，但少數。」也有網友建議，若希望感受印象中更傳統或純粹的日本氛圍，可以前往觀光客較少的地區，例如鄉下或九州、四國。

11/20 全台詐欺最新數據

相關新聞

中國遊客不來！日店家「業績沒下滑」　飯店影響大：希望快平息

中國遊客不來！日店家「業績沒下滑」　飯店影響大：希望快平息

日本首相高市早苗因「台灣有事」相關發言引發中國不滿，北京並建議公民暫緩赴日旅遊，引起外界擔憂日本觀光業可能受創。不過東京部分店家表示，短期內營收尚未明顯受到衝擊，但高度依賴中國旅客的旅宿業者已開始感到壓力。

高市早苗堅守「台灣有事論」　中致函聯合國怒批日

高市早苗堅守「台灣有事論」　中致函聯合國怒批日

日官方反擊中國：在日中國人犯罪未增

日官方反擊中國：在日中國人犯罪未增

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」

上街抗議川普！韓農民團體怒控「巧取豪奪」

日本流感往上升！林氏璧：東京感染急擴大

日本流感往上升！林氏璧：東京感染急擴大

日本台灣日韓要聞Dcard

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

