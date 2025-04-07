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跟著媽祖購！東森購物網直播進香線上送祝福　下單享9折回饋

東森購物網直播進香線上送祝福（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETMall推出「媽祖降臨 線上祈福」活動，4月19日當天，於新港奉天宮舉行的媽祖祝壽大典中，東森直播團隊將首度代表會員獻上「線上祈福疏文清冊」，把大家虔誠的祝願送上神前。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境自4月4日晚間起駕，展開9天8夜的徒步進香旅程，預計於4月7日抵達嘉義新港奉天宮。東森購物網ETMall推出的【媽祖降臨－線上祈福】活動廣受會員熱烈參與，直播團隊將於4月7日晚上8點前往新港奉天宮，實況轉播媽祖遶境進駐的重要時刻，當天直播同步推出購物優惠，不限金額下單即享9折，再加碼贈送E幣無上限；購買「菩提居」任一商品，還可獲贈祈福合金項鍊，讓觀眾一邊祈願、一邊輕鬆入手祈福好物。

此外，為迎接農曆3月23日媽祖壽誕（國曆4月20日），東森將於4月19日晚間於新港奉天宮直播祝壽大典，並代表會員獻上彙整自祈福活動的「疏文清冊」，將心願呈奉媽祖神前。當天直播同步舉辦互動送購物金的活動。

東森購物網直播進香線上送祝福（圖／東森購物提供）

▲媽祖遶境活動即將展開，東森購物網ETMall邀請民眾一起「跟著媽祖購」，線上進香祈福，開運保庇一次到位。（圖／東森購物提供）

媽祖遶境9天8夜的進香旅程，新港是整段進香路程的信仰重鎮，從駐駕、祈福、祝壽到回駕四項儀式皆於奉天宮進行，尤以祝壽典禮最為隆重，感動人心。除了從大甲出發、跟隨媽祖鑾轎一路徒步而來的隨香客，更有許多信徒不辭辛勞、來自全台各地，不論工作再忙、身體再虛弱，甚至步履蹣跚，仍堅持親自到場為媽祖獻上祝壽的心意，展現台灣民間信仰深厚的虔誠與感動。

東森購物網直播進香線上送祝福（圖／東森購物提供）

▲新港奉天宮慶祝媽祖壽誕，4月19日晚上九點舉辦「媽祖祝壽大典」將與吳鳳科大合作，由越南籍交換學生參與六佾舞祝壽大典表演，東森直播團隊將在現場直播獻疏文儀式。（圖／新港奉天宮提供）

為拉近信眾與現場的距離，東森購物網ETMall自3月26日起展開【媽祖降臨－線上祈福】活動，邀請民眾至活動頁撰寫祈福卡，即可獲得58枚樂透金，邀請好友參與最多再得50枚，總計可領108枚。所有祈願將彙整成「疏文清冊」，將於4月19日媽祖聖誕當天，由東森直播團隊代表會員在新港奉天宮現場敬獻媽祖，讓線上祝願成為真正的心意傳遞。

呼應媽祖信仰主題，東森購物網ETMall同步推出一系列祈福商品，包括「媽祖恩賜 金玉平安」黃金飾品與翡翠玉石系列，保庇價5折起；Jcode真愛密碼推出的大甲媽金飾紅包袋鍋寶白沙屯媽祖限量聯名保溫杯PP石墨烯媽祖聯名腰夾與護膝組，還有MI MI LEO進香必備防曬連帽外套等多樣選品，結合信仰與實用，適合自用也能贈禮。此外，東森購物網ETMall加碼推出【奉天宮x菩提居】聯名活動，消費滿1元即贈隨身佛卡，滿888元再送長壽昆布；媽祖繞境T恤、金飾紅包袋等周邊熱銷商品也同步推出。

農曆3月23日（國曆4月20日）是媽祖壽誕，新港奉天宮4月19日晚間9點將舉行媽祖聖誕祭典，首次由吳鳳科技大學越南籍交換學生參與六佾舞表演。東森直播團隊將全程轉播疏文敬獻儀式，並推出直播互動送購物金活動，讓無法到場的觀眾也能一同參與並感受祝壽的莊重與祝福。

東森購物網ETMall表示，今年希望透過線上祈福、直播參與與優惠回饋的串聯，讓更多人不受時間與地點限制也能參與宗教文化盛事，感受媽祖的慈悲與祝福。誠摯邀請民眾一起「跟著媽祖購」，線上進香祈福，開運保庇一次到位。

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