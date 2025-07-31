獨居長輩家園被風吹垮法鼓山志工揮汗清理　黃偉哲感謝：背影讓人動容

▲法鼓山志工頂著高溫協助台南下營、鹽水等地獨居長者清理家園，展現無私精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風「丹娜絲」重創台南溪北地區，沿海與低窪地區災情慘重，許多獨居長者家園因屋頂毀損、積水淹損，急需大量人力支援清理，台南市長黃偉哲感謝法鼓山基金會號召40位志工，分赴下營與鹽水兩區，協助獨居長輩清理家園，直言「志工們在烈日下辛苦工作的背影，令人深深感動」。

市府社會局指出，許多獨老因屋頂損毀，只能擠在屋內角落棲身，破碎屋瓦四散、生活難以為繼，經通報後社會局即媒合法鼓山志工實地勘查，並啟動緊急支援。志工們不畏酷暑，在烈陽下搬運瓦礫、清理淤泥，全力協助重建，展現慈悲與行動力。社會局長郭乃文表示，除清理作業外，亦同步媒合民間資源進行屋頂修繕，盼能讓長輩早日恢復生活安定。

社會局強調，平時即由里長與社會福利中心落實關懷機制，讓獨居長者即使身處災後困境，也不孤單。未來將持續掌握弱勢戶需求，媒合修繕、經濟、法律與安置等多元資源，落實「老人保護不打烊」的承諾。市民如發現有急難或保護需求家庭，可撥打113、110，或1957、1999等專線通報，呼籲大家一同關懷在地長輩，打造健康樂活的高齡友善城市。