媽祖經濟發威！網購盤點熱賣開運金飾、信物　年輕族群也瘋搶

▲大甲媽祖遶境倒數，網購集結多款參拜及開運商品，讓信徒們一鍵備齊所需。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆3月23日是天上聖母媽祖的聖誕，年度宗教盛事「大甲媽祖遶境進香」活動將於國曆4月4日隆重展開，預估吸引大批香客參與、沿路同行，而這股熱血瘋媽祖的熱潮，也帶動媽祖IP聯名相關商品需求激增，電商平台業者趁勢推出開運主題專區，盤點金飾、文創日用品、零食等媽祖繞境紀念小物及祈福夯品，尤其東森購物更有兩場直播直擊現場盛況，讓不便前往的信眾也能線上進香、同步保庇。

大甲鎮瀾宮媽祖2025遶境進香將於4月4日起駕，預計4月7日抵達新港奉天宮，東森購物今年特別前進現場直播盛況，4月7日晚間將帶觀眾走入媽祖遶境隊伍，實況感受萬人簇擁的熱鬧氛圍，還有直播下單滿額贈開運好物的活動；4月19日晚上9點新港奉天宮舉辦「媽祖祝壽大典」，東森直播團隊也將在現場全程直播獻疏文儀式，搭配互動送購物金活動，讓線上觀眾能參與祭典、獲得祝福與驚喜。

東森購物今年結合祈福直播、消費回饋與信仰周邊商品，陪會員虔誠祈願、熱鬧逛街，從3月26日開始，站上同步推出「媽祖降臨－線上祈福」與「跟著媽祖購」雙重企劃並祭出多重優惠，全站累積消費滿額，即享最高5% E幣回饋，以及有機會抽中硃砂雄黃手珠等好康之外，所有線上祈福內容都將彙整成正式的「疏文清冊」，由東森直播團隊在奉天宮現場誠心奉獻。

▲東森購物自3月26日起開跑「媽祖降臨 線上祈福」活動，4月19日當天，於新港奉天宮舉行的媽祖祝壽大典中，東森直播團隊將首度代表會員獻上「線上祈福疏文清冊」，把大家虔誠的祝願送上神前。（圖／東森購物提供）

▲新港奉天宮慶祝媽祖壽誕，4月19日晚上九點舉辦「媽祖祝壽大典」，首次與吳鳳科大合作，由越南籍交換學生參與六佾舞祝壽大典表演，東森直播團隊將在現場全程直播獻疏文儀式。（圖／新港奉天宮提供）

momo觀察站上「媽祖聯名商品」搜尋量年增超過50%，顯示「信仰文化」正快速轉化為兼具潮流、情感與收藏價值的熱門商品領域。因應趨勢，momo推出「信仰x潮流」主題專區，販售多款媽祖聯名金飾、文創紀念品與限定服飾，像是Hiromimi白沙屯媽祖招財錢母保溫瓶、FriendsHill好神聯名帆布袋媽祖系列、EDWIN白沙屯媽祖勇字丹寧票卡套，懷舊零食浪味仙也推出「白沙屯媽祖海鹽口味」，不僅適合繞境旅程使用，也成為熱門紀念品，延續媽祖文化影響力。

近年年輕族群參與媽祖遶境的比例明顯提升，將繞境視為自我挑戰、心靈淨化的儀式，同時講究隨身庇護信物，momo發現，因此帶動「開運金飾」銷售年增突破60%，尤以高質感、可長期配戴的「金項鍊」最受青睞，不僅兼具宗教加持，也可作為日常配件，如「J’code 真愛密碼」今年推出與白沙屯媽祖聯名的「乖乖媽祖黃金墜子」，以及大甲媽祖聯名的「媽祖愛你黃金墜子」，皆經媽祖加持保庇平安健康。此外，隨著金價整體漲幅持續上漲，也讓許多信眾選擇入手兼具保值性的限量「金條」、「擺飾」等投資型商品。

▲momo盤點媽祖繞境紀念小物。（圖／momo提供）

為搶攻一年一度的媽祖經濟商機，蝦皮購物「蝦皮開運舖子」即日起至4/4限時開張，網羅官方授權的媽祖周邊、遶境必備品及祈福小物，通通最低3折起，其中，大甲鎮瀾宮線上商城直送開運商品，包括每年限量推出、遶境信徒爭相收藏的鎮瀾宮2025年秩序帽紀念帽限量獨家福袋組，以及具吉祥寓意的平安守吊飾鑰匙扣、經過爐火加持含有媽祖滿滿保庇的時來運轉娘傘日月扇旗座組，即使無法親臨遶境，也能在家誠心祈求整年好運。

另外，蝦皮據站上統計，「媽祖」相關關鍵字搜尋熱度以35歲至45歲用戶最為活躍，而25歲至32歲的年輕世代，近年對遶境商品的購買需求亦穩健成長，顯見傳統信仰逐步融入年輕族群的日常生活。