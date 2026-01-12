電氣設備居火災成因前三名　消防員分享「5不1沒有」安全密碼

▲魚池消防分隊赴魚池國小進行電氣使用安全防火宣導，分享「5不1沒有」電氣使用安全口訣。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

1月19日消防節將屆，南投縣消防局指出，根據統計，電氣設備因素常高居火災起因前三名，魚池消防分隊日前赴校園進行防火宣導，分享防範電氣火災的關鍵密碼「5不1沒有」，深耕校園防火防災意識。

魚池分隊於2日在魚池鄉魚池國小辦理「家中電氣使用安全」防火宣導活動，透過生動有趣的互動方式，強調許多火災源於被忽略的用電小習慣，並提出用電安全「5不1沒有」口訣，教導孩子們檢視家中的電器使用狀況：

1.電源插座「不」用不插：電器不使用時，應養成將插頭拔掉的習慣；2.電線「不」綑綁折損：避免線路因壓迫或綑綁導致過熱；3.插頭「不」潮濕污損：保持插頭與插座乾燥清潔，避免發生積污導電現象；4.用電「不」超過負載：避免在同一個插座或延長線上使用多個高功率電器；5.電器周圍「不」放可燃物：易燃物品應與電器保持安全距離；6.「沒有」安全標章不買不用：選購電器時，應認明經濟部標準檢驗局合格標籤，不購買來路不明的產品。

針對冬季常見的用電情境，消防員進一步指導生活細節：拔插頭時須「握住插頭」取下，嚴禁直接拉扯電線，以免內部銅線斷裂引發短路；使用高溫電暖器時，應與易燃物保持至少1公尺距離，人離開時務必關閉電源；現代人必備的鋰電池產品則應使用原廠充電器，並隨時檢查電線是否老化或插座是否有焦黑痕跡，若有異常應立即更換。

若不幸發生電氣火災，消防員提醒學童在火勢尚小時的應變步驟：首要任務是「切斷電源」，可利用掃把等絕緣物將插頭與插座分離，並關閉總開關；滅火時應使用滅火毯或電器火災專用滅火器；若火勢擴大，則應遵循「立即逃生、撥打119」的原則；分隊也強力呼籲家中應全面安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），以便在火災初期及早發現、及早反應。