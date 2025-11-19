國中女公園遭逼下跪、自搧巴掌！單親媽泣訴校方擺爛冷處理

▲小如被要求在公園下跪道歉。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名越南籍單親媽媽，與丈夫離異後依親來台，並將女兒接到台灣讀書，但日前接獲學校通知，女兒在校外被同學夥同校外人士潑水、逼下跪、搧耳光霸凌，雖然校方依規定通報，並同時報警處理，但家屬卻提出質疑，校方至今未對施暴的女同學做出處分，反而要求女兒轉學，憤而向《ETtoday新聞雲》投訴。

據了解，就讀新北市某國中三年級的小如（化名），多年前與母親從越南依親來台，平時在學業表現尚可，也結交不少好友。但上個月（10）底，小如與好友到西門町逛街、看電影，巧遇同校女同學小琪（化名），卻突然遭到質問，為何將2人互瞪的事情報告老師，經小如一番解釋後，隨後就與好友去看電影。

▲小如母親看著女兒被霸凌影片非常痛心，又認為校方處理方式消極。（圖／記者陸運陞攝）

電影散場後，小如接到就讀其他國中的小美（化名）電話，並邀約至附近公園聊天，小如便隻身前往，但才剛步入公園內，發現小琪與就讀北市某國中的小艾（化名）也在場，身後還站著一群男生；小如面對小琪的質問，只好不斷鞠躬道歉，並傻笑化解尷尬，卻被認為「沒誠意」要求下跪、自搧耳光。

小如面對在脅迫之下，只好在大庭廣眾下照做，但小琪還認為不滿意，嗆聲「打這麼小力！」小如無奈之下說出「不然你打？」站在一旁的小美、小艾，隨即拉扯小如頭髮並動手施暴，小琪則將過程用手機拍下。直到一旁路人見狀喝斥，並揚言報警，小琪連忙關閉錄影中的手機離去，跪在地上的小如才得以脫身。

小如回家後，完全不敢向母親提起此事，假期結束返校時，班主任發現，小如聽課不經心，甚至向同學透露不敢經過小琪的教室，經了解，隨即向校方通報，並通知雙方家長到校。小如母親接獲通知，連忙向公司請假到校處理，對方家長卻遲遲未現身，校方則表示無法聯繫上，小如母親憤而向警方報案。

▲小如下跪還遭拉頭髮、搧耳光。（圖／記者陸運陞翻攝）

小如母親生氣的表示，至今未看到校方對施暴的同學作出處分，也不積極聯繫雙方家長商談，反而認為已經報案，就交由司法處理，但女兒現在對上課充滿恐懼，需要接送上下課，令她更為灰心的，向校方反映女兒心理狀況，居然是勸她幫小孩辦轉學，不禁提出質疑，怎麼是被霸凌的一方受處罰？

小如母親拿出影片雙眼泛淚的說：「我只要語氣重一點，女兒就會怕了，根本不需要也捨不得打。」看到女兒遭當眾潑水、下跪、搧耳光，她十分心疼表示，完全不敢看內容，曾詢問小琪為何要拍攝影片，並且散佈在同儕間，卻得到「為了自保」這種離譜回應，讓小如母親質疑，是否欺負他們單親家庭又是新住民。

新北市教育局表示，經了解，受害學生遭要求轉學一事，依「新北市立國民中學學生轉學作業要點」，學校不得強迫學生轉學。經查證，相關傳聞並非事實，學生的受教權益均獲完整維護。

教育局強調，至於在旁拍攝影像的同校學生，校方已依校規予以記過處分，並同步啟動輔導。教育局表示，對任何形式的霸凌、羞辱或肢體暴力「零容忍」，後續將持續追蹤關心，督導學校落實法治教育與友善校園作為，全力維護學生的安全與學習權益。