生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從校園到城市的美學力　新北藝術教育7連霸再奪全國第一

▲▼新北市,教育,藝術,校園,城市,美學。（圖／新北市教育局提供）

▲菁桐國小（績優學校獎國小組）參與藝術深耕成果發表會進行舞蹈表演-青春派對。

圖、文／新北市政府教育局提供

教育部日前公布第12屆全國藝術教育貢獻獎得獎名單，新北市再度奪下全國最多獎項殊榮！共有豐珠中學、新泰國中及菁桐國小3校榮獲「績優學校獎」，秀朗國小洪晴瀠老師榮獲「教學傑出獎」，安坑國小陳玉芳校長則獲「活動奉獻獎」，新北已連續7年蟬聯全國第一，展現城市從校園扎根到生活美學的教育力。

教育局長張明文表示，藝術教育不只是培養創作力，更是培養感受力與包容力的重要基礎。新北市持續推動「美感校園」及「藝術深耕計畫」，讓AI科技與在地文化融合，打造讓孩子看見世界、也讓世界看見新北的教育品牌。

新北三所獲獎學校各展創新美學實力。豐珠中學以藝術教育為核心，優先支持弱勢與多元學生，結合教師專業社群、閱讀走讀與在地文化課程，並導入AI與數位科技營造美感校園，以展演與國際交流實踐教育公平與文化共融；新泰國中以專業師資推動音樂、視覺與跨域學習，培養學生美感與創造力，結合科技教學與校園美感改造，打造「處處可創作、處處是舞台」的學習空間；而平溪菁桐國小融入STEAM與創客精神，開發科技藝術與絹印校服等課程，結合家長與社區力量，實踐「校園即藝廊、社區即美術館」，讓山城化身為充滿創意與美感的教育園地。

▲▼新北市,教育,藝術,校園,城市,美學。（圖／新北市教育局提供）

▲豐珠中學（績優學校獎高中組）與史瓦帝尼當地學生進行傳統舞蹈跟課程交流。

▲▼新北市,教育,藝術,校園,城市,美學。（圖／新北市教育局提供）

▲新泰國中（績優學校獎國中組）打造美感實驗室讓師生於充滿美的環境學習。

榮獲教學傑出獎的秀朗國小洪晴瀠老師長年投入音樂創新與合唱教育，用歌聲串起臺灣與世界的連結。她說：「合唱從來不是一個人能完成的事，願『唱歌好好、好好唱歌』的信念，讓更多人在人聲中找到感動。」獲得活動奉獻獎的安坑國小陳玉芳校長則以「藝術教育是展現自我與溝通的最佳方式」為信念，長期策畫藝術季、藝文節與親子共學活動，推動全民參與藝術，實踐「終身學習、美感同行」的城市願景。

▲▼新北市,教育,藝術,校園,城市,美學。（圖／新北市教育局提供）

▲洪晴瀠秀朗國小（教學傑出獎）孩子們下課後仍圍繞著老師，展現對藝術的熱切好奇與求知渴望。

▲▼新北市,教育,藝術,校園,城市,美學。（圖／新北市教育局提供）

▲陳玉芳校長安坑國小（活動奉獻獎）深受師生喜愛的甜甜校長，以藝術作為最佳溝通方法，創造充滿溫度的校園。

教育局表示，新北將持續深化藝術教育與城市美學，推動學校以創新課程、社區共創與科技應用融入教學，讓藝術成為孩子表達與成長的語言，也成為城市最柔軟卻最有力量的核心，讓每一所學校都能發光、讓整座城市都充滿美感與人文氣息。

